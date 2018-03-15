霍金：英國著名物理學家逝世 終年76歲

霍金家族聲明表示，霍金教授星期三（3月14日）凌晨時分在劍橋郡家中安詳辭世。「他是一位偉大的科學家，也是一個不凡之人，他的研究成果與學術遺產將會一直承傳下去。」霍金的子女在聲明中表示：「他曾說：『如果宇宙不是你所愛之人的家園，那這個宇宙也沒什麼值得探求的。』我們會永遠懷念他。」

露絲、羅伯特及帝姆·霍金又讚揚父親，既有「勇氣與堅持」，又具「才華與幽默」，為世人帶來啟發：「他今天離我們而去，我們感到深切悲痛。」

史蒂芬·霍金出生於1942年，為英國劍橋大學著名物理學家，被譽為繼愛因斯坦之後最傑出的理論物理學家。霍金的主要研究領域是宇宙論和黑洞，證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理，提出了黑洞蒸發現象和無邊界的霍金宇宙模型。

1963年，霍金發現自己行動開始變得笨拙，經檢查，被確診患有運動神經細胞萎縮症，一度被評估只餘下兩至三年的壽命。病情不斷加重的霍金在1970年已經無法自己行走， 他開始使用輪椅。其後幾年，肌肉萎縮情況日益嚴重，全身能夠活動的部分僅剩幾個手指。1985年，動過穿氣管手術的霍金喪失說話能力，只能依靠手指按動一個講話器按鈕表達自己的思想以及與外界交流。

1985年，霍金身體出現嚴重的併發症肺炎，醫生為其進行氣管手術，雖然救回性命，但霍金自此失去說話能力，只能依靠手指按動一個講話器按鈕表達自己的思想以及與外界交流。

在此情況下，霍金仍於1988年完成《時間簡史》一書並對外發表。這本深入淺出介紹宇宙學的著作，解答了人類一直探索的時間有無開端、空間有無邊界問題。該書被譯成40多種文字，發行量高達2500多萬冊。

霍金相信，自己的病況事實上帶來了好處，令他的生命歷程更加有意思。「我21歲時對生命已經是零期望，此後的一切都是額外的好處。」他曾在一次訪問中如是說。

但他的身體不便，令他必須倚杖他人照顧：霍金一直感謝陪在他身邊20年，為他打點一切的首任妻子簡，兩人育有三名子女。是故當霍金與簡離婚、並於1995年另娶其看護時，親朋好友均感到驚訝。 2000年以來，霍金時時出入劍橋當地醫院，治理不同傷病。警方曾就霍金有否被言語侮辱或暴力對待，盤問數人；霍金多次否認受虐，警方亦未有就此正式拘捕任何人。

霍金提出了黑洞能量散發、繼而蒸發的理論，被稱為「霍金輻射」（Hawking radiation）。然而，他最有名的當屬「萬物理論」（theory of everything）。「這套完整的法則，能為『宇宙如何誕生』等一系列問題提供解答，」霍金說：「宇宙將何去何從，又會否結束？若然，它將如何結束？」「如果找到這些問題的答案，我們就將會知道上帝的思想。」

《辛普森家族》就曾描繪霍金與主人公荷馬一同喝酒的場景，他亦曾在BBC經典科幻喜劇《紅矮星號》（Red Dwarf ）中粉墨登場、以投影的形式出現在《新星空奇遇記》（ Star Trek: The Next Generation）中現身，甚至參演美國熱播科學劇《生活大爆炸》。

2014年，以其前妻簡·霍金著作為藍本的電影《愛的萬物論》（The Theory of Everything）推出，由英國演員艾迪·雷德梅恩（Eddie Redmayne）扮演霍金。霍金本人曾與雷德梅恩見面，協助對方凖備角色。

「新福爾摩斯」班尼迪克·康柏貝奇及雷德梅恩均曾飾演霍金，後者更憑此角捧回奧斯卡。

他一直致力鼓勵大眾對太空產生興趣。「我認為，地球上的生命面對滅絶危機，」他曾說：「一次突發的核戰爭、基因改造病毒，或其他危機均有可能造成這樣的局面。人類如果不向太空出發，將無未來可言。」「因此我希望觸發更多人對太空的興趣。」霍金更曾表示，認為外星生物存在是「完全合理的假設」，但警告外星生物來到地球，可能只會掠奪地球資源後就離開，「就像哥倫布抵達美國之後，本土美洲人所遭遇的下場」。「我們人類只要看看自己，就可想像智能生命或會演變成我們『不希望遇上』的樣子。」