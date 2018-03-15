美股這波牛市 拚史上最長

美股這波牛市在9日屆滿九歲，但在全球經濟成長及企業獲利增強的支撐下，仍可望寫下史上最長的多頭期，但因為投資人經歷過回檔10%的教訓，因此預料美股上漲過程將不再平順，且投資人在今年底前都將更加擔心通膨及震盪升高。

標普500指數從2009年3月9日在676.53點觸底後，九年來已漲約325%，主要就是靠聯準會（Fed）的寬鬆政策。這波牛市維持時間之長，只比1990到2000年的牛市短六個月。

專家指出，牛市不會只因時間長就結束，而會倒在經濟衰退及成長減緩的劍下。由於全球經濟持續同步成長，加上企業獲利改善及美國減稅政策，預料牛市還將持續。

標普500成分企業去年第4季盈餘平均成長15.3%，預料今年每季成長率都將更高，尤其第3季將達21.9%，但明年盈餘成長率將很難再突破，因基期偏高，屆時股市將進入末升段。

標普500及道瓊工業指數都還沒反攻到前波高點，只有那斯達克指數再創新高。路透調查顯示，分析師預估今年美股將比去年底上揚8%。

專家指出，牛市殺手包括經濟衰退、利率急升及貿易戰。目前美國及全球景氣毫無迅速降溫信號，因此不必擔心經濟衰退。美國1月工資急升，一度使市場擔心Fed加速升息，導致股市出現10%回檔，但2月工資升幅減速，減緩了市場的通膨升高憂慮，也讓牛市有再衝的空間。

目前最大的疑慮是美國開徵鋼鋁國安關稅，提高貿易戰風險，是使牛市出軌的最大威脅。