特朗普總統與北韓最高領導人金正恩將舉行歷史性高峰會

韓總統文在寅特使、青瓦台國家安保室長鄭義溶8日在華府宣布，北韓最高領導人金正恩請南韓轉達與美國總統特朗普會面的意願，並承諾不再進行核彈試爆與飛彈試射，特朗普已經應允，而且時間就在今年5月底之前！

美國總統特朗普8日首度造訪白宮記者室，透露當晚（9日）南韓將有「重大宣告」。雖然特朗普沒有說明細節，不過這個關子沒有維持多久，就由鄭義溶公佈謎底。鄭義溶說，已將金正恩的親筆信函轉交特朗普，金正恩已作出「無核化」承諾、將克制進行核試驗、也對美韓軍演表示理解。更重要的是，金正恩表示期待與美國總統特朗普會面，特朗普也也答應5月底之前與金正恩見面，討論朝鮮半島永久去核化。

四月兩韓會、五月特金會

鄭義溶6日與南韓國家情報院院長徐薰代表文在寅訪問平壤，與朝鮮勞動黨委員長金正恩相談甚歡。金正恩不但同意於4月底舉行史上第三度兩韓領導人高峰會，也表示願意與美國會談，商討朝鮮半島無核化事宜，並推動兩國關係正常化。金正恩甚至承諾，如果北韓的國家安全有所保障，願意考慮放棄核武。

「今天我有這個榮幸向特朗普總統報告了最近的北韓行。我想要謝謝特朗普總統、彭斯副總統，以及他的傑出國安團隊，當然也包括了我的摯友麥克馬斯特將軍。我對特朗普總統表示，在他的領導與國際社會最大程度的施壓之下，將局勢帶到今天的關鍵時刻。我也傳達了文在寅總統對特朗普總統的感謝。

我在會晤時告訴特朗普總統，北韓領導人金正恩對去核化的承諾。金正恩也承諾會克制進一步的核武或飛彈測試。金正恩對於美韓聯合定期軍演的必要性表示理解，他還說非常期待儘早見到特朗普總統。特朗普總統對我的簡報表示感謝，也說會在5月底之前會晤金正恩，達到（朝鮮半島的）永久去核化。

大韓民國、美國，以及世界上的許多盟國都堅持朝鮮半島徹底去核化的立場。跟特朗普總統一起，我們對於接下來摸索和平解決方案的外交進展感到樂觀。直到北韓以實際行動實現他們的承諾為止，韓國、美國、還有我們的夥伴都不能再重複過去的錯誤。謝謝。」

鄭義溶宣布特金會的發言全文

在鄭義溶宣布「特金會」的爆炸性消息後，白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）也證實，總統特朗普將接受邀請，與北韓領導人金正恩會面，時間與地點尚待決定，同時「所有對北韓制裁與極限施壓（maximum pressure）措施必須持續」。

特朗普稍晚照例在推特發聲，表示金正恩不僅僅是暫停核試，而是願意永久去核，而且在美朝會談進行期間，北韓也會暫停飛彈試射。這是一項重要的進展，但是對於北韓的制裁並不會僅此暫停，而是會維持到達成（去核）協議為止。