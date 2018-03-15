內地疫苗一針難求民眾湧港注射

隨着國內疫苗供不應求的情況加劇，再加上疫苗質量等因素，內地近年興起一波「香港疫苗熱」，不少國內民眾願意自掏腰包赴港接種疫苗。據內媒報道，香港疫苗市場風光背後原來亦催生出不同的行業亂象，更不時有國內消費者權益受損的情況出現。

當中，以嬰兒作為注射對象的五聯疫苗（港稱五合一疫苗）在內地近年出現了供應緊張的情況，不少國內的家長因而想盡辦法赴港為孩子接種。據了解，五聯疫苗由法國製藥企業賽諾菲巴斯德公司獨家生產，由於此疫苗只要注射4針，就能為嬰兒同時預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痹以及b型流感嗜血桿菌所引起的腦膜炎和肺炎這5種傳染病，故這疫苗一直深受內地家長歡迎。

不過，隨着內地市場對五聯疫苗的需求逐漸增大，其供應近期亦開始出現供應緊張。浙江省早在2016年12月便最早出現短缺情況，隨後2017年開始，江蘇、廣東、深圳等多省市五聯疫苗庫存均告急。2017年12月底，北京、深圳等地已陸續暫停首針注射服務，截止目前，國內五聯疫苗短缺狀況仍未緩解。

當中，五聯疫苗的產能不足、疫苗批簽發時間長被認為是其短缺的原因。據深圳市疾控中心的相關負責人曾解釋稱，五聯疫苗是進口疫苗，而且全球僅有一家企業生產，產能有限，同時該疫苗的批簽發周期需要3至6個月。藥廠則表示，由於IPV（脊灰滅活疫苗）納入國家計劃免疫且整體IPV供貨不足，家長對於含有IPV成分的五聯疫苗的需求增加，再加上近期8個批次產品檢測批簽發未通過，更加劇了供應短缺的情況。上述情況因而導致不少國內家長願意赴港為孩子進行注射。

而除了五聯疫苗外，香港的HPV（人類乳頭瘤病毒疫苗）九價疫苗亦吸引了內地不少年輕女性赴港接種。據了解，HPV疫苗是預防HPV病毒（人類乳頭瘤病毒）的疫苗，HPV病毒已被證明是引發宮頸癌的最大元兇，因此HPV疫苗還被稱為「子宮頸癌疫苗」，在女性人群中廣泛接種。當中，HPV九價疫苗可預防9種病毒，能預防90%的子宮頸癌和90%的尖銳濕疣。

而香港自2016年3月23日上市HPV九價疫苗後，便成為了全球第3個獲批上市的地區，惟國內的HPV九價疫苗則仍處於試驗階段，距離上市仍需多年時間。因此，內地以白領女性為主的消費民眾均願意赴港接種上預防性最高的HPV九價疫苗，有數據顯示，國內每年有近200萬人到香港注射HPV疫苗。

內地的「香港疫苗熱」一方面印證了中國跨境醫療市場所顯現出的巨大發展潛力，同時顯示了香港在醫療資源和服務上相較於內地的諸多優勢。面對內地醫療資源與服務的供需不平衡，越來越多高收入的民眾開始尋求跨境醫療服務。據2016年7月發布的《中國高凈值人群跨境醫療健康白皮書》顯示，2015年中國跨境醫療的市場規模為89億元人民幣，預計2020年跨境醫療的市場規模會達到581億元人民幣，年預期增長率可達50%。

而香港的疫苗市場正是中國跨境醫療在香港的一個小切面，由於香港具備地理和文化接近性的優勢，讓內地民眾對香港疫苗的需求更加熱切，有香港私人診所的負責人坦言：「香港醫療機構根本不用擔心客源問題，更擔心的反而是貨（疫苗）不夠。」