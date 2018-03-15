壹週刊紙本下周停刊 轉攻網媒

曾開創香港雜誌新潮流的《壹週刊》在出版28周年前夕宣布，在下周三（21日）出版最後一期實體紙本雜誌後便停刊，之後會全面數碼化。

香港蘋果日報報導，《壹週刊》社長黃麗裳表示，「做紙本太累啦，要休息」。學者認為，紙媒沒落是全球大趨勢，但暫時未看到短期內會出現報章及雜誌大規模結業情況。

於1990年3月15日創刊的《壹週刊》，當時售價12元，銷量3.2萬本，1995年銷量升至16萬，現時售價20元，銷量約2萬。去年7月壹傳媒決定將《壹週刊》售予商人黃浩，作價3.2億元，但上月初交易告吹，在農曆新年後，《壹週刊》裁走一半員工。

《壹週刊》11日下午5時50分舉行員工大會，有2、30人出席。社長黃麗裳在會後表示，下周出版最後一期紙本後，便會全面數碼化，又指特意在28周年結束紙本，是希望走一條新的路。停刊決定醞釀約一個月，是高層集體決定。她又表示，停刊毋須再大裁員，只是與紙本有關的部門會減人手。員工對停刊未有太大反應，可能部分人認為是解脫。

壹傳媒工會發言人指，對公司結束經營28年的《壹週刊》紙本感到惋惜，《壹週刊》經歷3年來不斷裁員和賣盤的動盪，希望公司未來可盡量協助員工轉型。據工會了解，受停刊影響包括7名製作部、校對及美術部全職員工。

浸大新聞系高級講師呂秉權認為，紙媒沒落是全球大趨勢，但《壹週刊》紙本停刊，可能與早前賣盤失敗有關，並非全因市場力量。

去年售予黃浩 交易最後告吹

香港蘋果日報報導，壹傳媒去年中宣布擬出售《壹週刊》等香港及台灣雜誌業務予商人黃浩，惟交易數度延遲，最終於上月初告吹，前副社長兼總編輯黃麗裳回歸，並以社長身分重掌《壹週刊》，事隔一個月，《壹週刊》宣布下周三將推出最後一期紙本。

黃浩表示，對此感到可惜，認為紙本仍有需求。他指，《飲食男女》轉為網上版後，都做得不錯，但《飲食男女》過去一直隨書附送，與獨立出售的《壹週刊》不同，「《壹週刊》發行地點多，大家走過見到這期封面吸引，會去返app看看，效果好好，（保留紙本）你當多一個戶外廣告都好呀！」

不過，壹傳媒因未收到黃浩完成交易的資金，上月初已將黃浩未付款行為視為終止交易。而黃浩上月就透過公司入稟高等法院，就《壹週刊》交易終止控告壹傳媒違約，要求賠償及提供帳目等，但至今未有呈交申索陳述書，日前獲法庭批准延期21天。

黃浩指，交易告吹令他損失8800萬元，但是否全數追討，及確實指控內容及複雜性，不便透露。他稱，交易終止後未有再與壹傳媒的現任管理層聯絡。