「姚蘇蓉嫡傳弟子」劉明珠獨家專訪

（晶晶報導）有「新姚蘇容」、「模仿天后」、「女版費玉清」和「百萬歌后」美譽的劉明珠，四度來西雅圖表演，深受觀眾歡迎。

簡介

劉明珠1995年，參加日本煙草公司MILD 7，在台灣主辦的全國歌唱比賽，近二千名參賽者中，脫穎而出，榮獲冠軍。之後，她參加不同類型的歌唱比賽，屢獲殊榮。她笑言：家裡缺什麽，就報名參加比賽。曾參加張菲和費玉清所主持的「龍虎綜藝王節目」的模仿比賽，因為模仿姚蘇蓉而聲名大噪，有「小姚蘇蓉」之稱。不久，姚蘇容由美國親自到台灣收劉明珠為徒弟，把「小」改成「新」姚蘇蓉。姚蘇蓉把她五十多首歌的歌譜，贈給劉明珠。歌譜的饋贈，象徵她是衣鉢傳人。所以，她是姚蘇蓉嫡傳弟子。

演出趣事

姚蘇容有「盈淚歌后」之稱。有一次，劉明珠到星馬演出，為了票房紀錄，當地媒體竟然想到一種怪招來吸引觀眾，他們在廣告中對外宣傳，假如當晚劉明珠唱《負心的人》時沒有流眼淚，觀眾可以退票。人總是有好奇心，這一招果然靈驗，有部份觀眾都奔著她的眼淚而來。歌曲是有生命和故事的，要把歌曲唱得好，歌手必須瞭解歌曲背後的故事，才能用真情打動觀眾的心。當晚劉明珠唱《負心的人》，聲情並茂，眼淚奪眶而出，對於劉明珠這樣一位出色的歌手，又怎樣可以難倒她。

百萬歌后

劉明珠打趣地問我：「歌星一首歌值多少錢？」我心裡盤算著，她只在一旁笑。然後她說：「我的歌值一百萬，不過是印尼幣。」大家都不約而同地大笑起來。所以，現在她又多了個新的外號「百萬歌后」。事由是，印尼華人舉辦「姚蘇蓉之夜」歌唱比賽，邀請她當評審兼表演嘉賓。當晚進入總決賽的15名參賽者，全部唱姚蘇蓉的歌，令劉明珠既感動又驚訝，參賽者都是年青歌手。當劉明珠上台表演時，粉絲送給她一百萬印尼幣的紅包，令她心花怒放。

恩師

她很感激自出道以來，得到很多長輩的庇護，已故歌星蔣光超更是其中一位。有一次，已故蔣光超去康弘歌廳聽歌，劉明珠正在唱歌，他很欣賞明珠的唱功，明珠下台後，他問明珠，是否願意去美國唱歌？明珠喜出望外，便一口答應。幾天後，他託付田文仲，把當年蔣光超和姚蘇蓉錄製的《鳳還巢》錄音帶交給她，並吩咐明珠好好學習，準備在那一年的中秋佳節，與蔣光超一起在美國表演。當明珠到了美國，蔣光超教她怎樣演繹歌曲，怎樣走台步。2000年，謝雷、青山、蔣光超、美黛、吳靜嫻、胡秀珠、楊小萍、劉明珠到馬來西亞開三王五後的演唱會。當蔣光超過世不久，她到新加坡演出，在後台，她的心情十分難過，急智歌王張帝憐惜地看著她說：「看你看著我的表情，我好像也快要見蔣爸。」張帝太在乎她此時的感受，希望她盡快從悲傷中解脫出來。