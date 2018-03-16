東學西漸 – 亞洲研究學系的前世今生

在美國的大學當中，有不少開設亞洲研究學系，期望協助美國學生開闊國際視野，對不同正在大力發展的亞洲國家有更深入的了解。這個星期筆者希望先解釋亞洲研究學系在美國大學中的地位，再深入詳談亞洲學生選讀亞洲研究學系應該注意什麼。

美國大學中的亞洲研究學系，歷史悠久的包括在美國東岸的哈佛大學、哥倫比亞大學、普林斯頓大學等等。這些學校都因為圖書館或者博物館館藏豐富，或者歷史上有名人曾經管理圖書館當中的亞洲特藏而聲名大噪。事實上，這些亞洲研究學系有不少曾經為美國政府培養研究亞洲的專才，為美國政府的海外政治計劃提供人才資源或者知識。有部分學者甚至一度懷疑，這些亞洲研究學系為美國政府培訓不少特務或者間諜。

時至今日，亞洲研究學系的政治色彩已經淡化不少，成為世界各地對亞洲文化感興趣的學生的集中地。在美國，不少家庭有亞洲背景的學生都會入讀亞洲研究學系，期望對自身家庭的文化背景有進一步了解。

如果希望入讀亞洲研究學系，學生可以從多個方面考慮。第一，千萬不要有錯誤期待，以為自己本身精通一門亞洲語言，或者對某個亞洲文化有所了解，在大學四年便不用怎麼努力學習。事實上，亞洲研究與其他文化研究學系一樣，有非常複雜的方法學，學生也需要了解不少非常複雜的文化理論。因此，亞洲研究學系對學生的期待並不在於只了解某套文化的表面意涵。

第二，一般亞洲研究學系都期望學生精通多於一門亞洲語言，因此學生對學習語言比較感興趣的話，會較為適合入讀亞洲研究學系。請緊記，學習語言需要的時間和文化浸淫很久，學習也需要耐性。

第三，如果學生本身來自亞洲家庭，已經對亞洲文化有所了解，要在亞洲研究學系的學習有所得益，反而要跳出自己的一貫文化思維，嘗試以他者的角度再次了解自身的文化。在這個過程當中，學生甚至需要放棄自己固有的思維，努力尋找不同的視角去再次了解一套自己已經非常熟悉文化。學生要成功的話，要懂得常常換位思考。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。