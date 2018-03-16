桃花朵朵 看一季姹紫嫣紅 – 水雲間

站在三月的渡口，遙望舊時光，感歎歲月如煙，春情暖暖。愛一個人，很容易，忘掉一個人，很難。路漫漫，情坎坷，歲月的痕跡，爬上青春的皺紋，淚流，只為難以忘記的你。歲月嫣然，流年蔥蘢。煙雨季節，百花生香。遇見你，是緣，失去你，也是緣。站在歲月的門楣，回憶溫暖的往事，心中無限感慨。

悠悠歲月，花事緩緩在我心窩流淌。桃花朵朵，飛一季姹紫嫣紅。桃花隨風飛舞，漫天的雨花，飛落一世的情緣。你在桃花深處，款款向我走來。你撐著桃花傘，穿著一身紫色的旗袍，踏著高跟鞋，扭著腰肢，像仙女下凡。遠遠地，我望著你，你的一顰一笑，一舉一動，都落入我的眼裡，腦海裡，心靈裡。

你的微笑，燦若桃花。桃花繽紛，芬芳流年。你的笑容，比這十裡桃花，更加燦爛，更加溫潤，更加水靈。你的笑容，是我一生最美的風景，是最明媚的春光，是最絢爛的花朵。夢一世蘭軒，囚一生渡口。愛上你，是我一生無法逃過的劫。你笑著，眼裡盈盈如水，眼裡透著的媚，透著的美，透著的柔，蕩漾在我心中。

你的頭髮，仿佛煙雨的水墨畫，靈動柔順，烏黑亮澤。你的眉毛，像是一枚彎彎的月亮。你的眼睛，透著細膩，透著深情，透著曼妙。你的皮膚，潔白粉嫩，彈指可破。你的笑容，比十裡春風，更讓人舒心；比春光，更明媚動人；比春雨，更讓人潤心；比春花，更嫵媚斑斕。你的身段，若桃花，豐滿圓潤。

愛上你，在桃花紛飛的季節。你慢慢悠悠地向我走來，桃花落在你的傘上，更添幾許嫵媚；落在你的發上，更添幾許柔情；落在你的臉上，你的笑容更添幾許美麗；落在你的懷裡，更添幾分柔美。桃花若雨，春風將桃花吹得十裡飄飛。這場桃花雨，見證了我們奇妙的相遇，見證了我們美麗的愛情，見證了我們曼妙的緣分。

桃花源裡，春風拂面，朵朵桃花隨風飄飛，你的發，也隨風飄舞。你的發香，飄到我的鼻息，醉了我的心田。你的發，輕盈柔亮，如一瀉千里的瀑布。彩蝶，嗅到了你的發香，紛紛繞著你的發，翩翩起舞。你的身體，也飄著一種香氣，蜜蜂，像是找到了花蜜的源頭，在你身旁繞來繞去，「嗡嗡」作響。

你的眼睛，藏著神秘，藏著笑意，藏著善良。你抬起頭，望著漫天飛舞的桃花。仿佛，在你眼裡，也能看到這紛紛飄舞的桃花。你的眼裡，桃花是代表著愛情的神聖花朵。你的眼，散發水靈靈的光澤，仿佛是桃花粉嫩的肌膚。你的眼，是那樣深情款款，是那樣笑意盈盈，滿眼的桃花，仿佛早已入了你的眼，你的心，你的生命深處。

你的微笑著，向我走來。你的笑容，是那一朵朵粉紅鮮嫩的桃花，一笑傾城，再笑傾國。你的微笑，是少女的曼妙，洋溢著青春的風采；你的微笑，是天上的太陽，暖暖的，照亮我的心膛；你的微笑，是夜晚的星星，一閃一閃放光明；你的微笑，是天邊的橙色的朝陽，帶著暖暖的溫度，溫暖著這十裡桃花。

桃花源裡，桃花爛若星辰。你與我手牽手，漫步在桃花雨中。曾經的愛戀，在桃花雨裡紛飛舞蹈；曾經的擁抱，在桃花雨裡緩緩旋轉；曾經的親吻，在桃花雨裡濃情款款。你我註定了，在桃花雨裡結緣，在桃花雨裡相遇、相知、相愛；在桃花雨裡相離、相思、想念。不捨得，離開這十裡桃源，這裡有太多關於你的記憶，有太多你清晰的模樣，有太多我們的故事，有太多我們深情的相戀。

離別，在繽紛流年，在悠悠歲月。桃花雨裡戀桃花，你是那翩然飛舞的桃花，我是春末微涼的春風，我將你擁入我的懷中，飛向遙遠的高空，飛向遙遠的未來。一場桃花雨，在歲月深處，留下了難以磨滅的回憶，將美人美景鐫刻在心裡，將深情相依在內心深處重播，將你甜甜的微笑，你誘人的體香一針一線繡在我的靈魂裡。

愛一場，夢一場，離開我的你，請不要難過，因為在彼此心裡，曾經山盟海誓，曾經許下白頭偕老的諾言，曾經許下桃花雨般美麗的約定。離我我的你，請不要難過，因為年年都會有一季桃花雨，今年去了，明年又來。不會忘記，我們的誓言，每逢桃花雨，必在桃花深處等你，等你向我微笑著盈盈走來。