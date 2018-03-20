「華州品味」美酒佳餚活動又來了

文 | Zita Lam

華州品味 (Taste Washington) 將會在3月22至 25日舉辦為期四日的慶祝活動。匯集近300間葡萄酒廠，70多間餐館和全國頂級的廚師，「華州品味」是一個葡萄酒和美食愛好者夢寐以求的一大盛事。除了一貫的 Grand Tasting項目，今年的陣容還擴展至多個不同美酒佳餚活動：率先舉行的 Red & White Party 有獨特及相當矜貴的葡萄酒讓客人盡情品嚐；Taste Washington on the Farm 由廚師和釀酒師帶你一起探索太平洋西北地區的寶藏；The New Vintage 時尚的Rosé 玫瑰酒廊與一眾同行的派對；最後，你更可以在派克市場體驗全新的早晨美食之旅。

紅白派對 Red & White Party

日期：3月22日 (星期四)

時間：7pm – 10pm

地點：AQUA by El Gaucho

舉辦於西雅圖海濱的El Gaucho AQUA，這紅白貴賓派對是數一數二「華州品味」最優雅活動之一。由華盛頓頂級的釀酒師為你注滿他們特別釀製的葡萄酒，穿上你的紅白晚禮套裝，享受El Gaucho的行政主廚Wesley Hood提供的AQUA精美菜單。

華州品味在農場

Taste Washington on the Farm

日期：3月23日 (星期五)

時間：10am – 3pm

地點：Seattle Region

由普吉特海灣的貝類養殖場到華盛頓東部的果園，西雅圖擁有全國最獨特和最精緻的農場至餐桌服務的優勢。在「華州品味在農場」活動裡，市民能了解到西雅圖的餐廳如何來為太平洋西北地區提供的一些最新鮮和最美麗的餐飯服務。他們將與當地廚師，釀酒師和農民一起探索該地區的美味佳餚，遊覽精心策劃的農場，然後跟本地廚師和釀酒師一起品嚐由農場新鮮食材製成的午餐，並搭配一些最好的華盛頓葡萄酒。

專貴品嚐

Grand Tasting

日期：3月24及25日

時間：普通入場 2pm – 5:30pm/ VIP 1pm-5:30pm

地點：CenturyLink Field Event Center

235家華盛頓州的酒莊， 65間最好的餐廳，當地和全國知名的廚師，Grand Tasting是「華州品味」的精彩壓軸。入場的市民可以觀看名人廚師在阿拉斯加里程計劃廚師舞台上炫耀他們的烹飪技巧，品嚐El Gaucho的生蠔以及地區最好的酒莊和餐館。要在Grand Tasting 活動上品嚐所有東西幾乎是不可能的，幸好這活動為期兩日，讓各位美酒佳餚愛好者慢慢探索華州的味道。