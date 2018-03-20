【熱播電影推介】

《滅絕》

Annihilation

類型：驚悚片/奇幻電影

導演：Alex Garland

上映時間：2/23/2018

《滅絕》是一部於2018年上映的英美合拍科幻驚悚片，改編自傑夫·凡德米爾的暢銷小說《遺落南境：滅絕》。電影講述一個秘密政府組織，負責派遣探險隊穿越國界去一個被命為「X區」的地方進行監測。而當時「X區」曾發生離奇失蹤與意外事故，消息被嚴禁封鎖。最新被派駐的探險隊，是由4位女性專家組成，心理學家、人類學家、勘測員與生物學家，她們要解開此地的驚悚秘密。主角莉娜 (Lena) 是一名生物學家和退伍軍人，她的丈夫Kane(Oscar Isaac) 執行任務失蹤長達一年，回來後沒多久陷入昏迷。為了弄清楚曾在Kane身上發生的事實，她自願加入遠征隊， 與其他領域的專家前往被政府封鎖的神秘隔離 「X 區」進行探索。 她們發現這裡充滿奇異突變的生物與自然景觀，但這個地方越來越不對勁，開始威脅到她們的性命與理智。

【新劇推薦】

《小神的孩子們》

類型：驚悚劇

導演：姜信孝

頻道：韓國OCN

上映時間：3/3/2018

《小神的孩子們》 由姜至奐、金玉彬、沈熙燮、李伊利雅主演。講述根據科學辦案的搜查刑警和擁有神氣的女警官搭檔，一起追蹤與神秘集團關聯之案件的故事。男主角姜至奐飾演千在仁，是前任菁英刑警，現在是無家可歸的遊民。號稱「人體測謊機」，解決大韓民國十大美軍事件三人中的其中一位菁英刑警。嘴裡說的話總無法掩飾自己的智商高達167，是同事間迴避的1號對象。他在追擊連環殺人犯的時候，因為沒能阻止殺人悲劇而帶有很重的罪咎感，後來當他找到了那犯人，他便放下一切，成了露宿街頭的遊民消失了。女主角金玉彬飾演金淡，是具有溫暖性情的搜查隊刑警，有時候會用與眾不同的直覺，找到連一些資深刑警也找不到的線索。她帶著神祕的身世，那些知道她秘密的人，把她稱之為「聽見鬼的孩子」。

【新專輯推薦】

BTS 防彈少年團

《Face Yourself》

風格：K-pop

廠牌：JYP娛樂

發放日期：4/4/2018

《Face Yourself》是BTS 防彈少年團發行的第三張正規專輯，為日文專輯。此專輯將發行ABC三種初回限定版及一種普通版專輯，各張專輯的封面海報均不同，其中初回限定A版更首度以藍光DVD收錄高畫質MV及去年橫濱體育館的活動影像。在全新公開的封面照中，BTS 防彈少年團以黑紅、黑黃造型現身，與藍、紫色背景形成對比，很有獨特的風格。專輯除了收錄熱銷單曲《血、汗、涙》，《Not Today》，《Spring Day》，《DNA》，《MIC Drop》，《Go Go》的日文版本外，還將收錄《Crystal Snow》和《Best Of Me》，以及兩首日本製作的新曲。官網也透露，粉絲們可以在新專輯的的任意版本中所附上的製造編號，抽選將於2018年4月舉行的「防彈少年團成員個別握手會」資格。