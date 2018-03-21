咖啡紙杯引發的爭議：星巴克預花費千萬打造全新咖啡杯

本週二（3月20日）星巴克作出了重新設計咖啡紙杯的重大承諾，以便於讓使用過的咖啡杯被更廣泛地回收。過去十年間，星巴克的咖啡杯已經做過三次重大改動。而這次星巴克則強調了關於他們咖啡紙杯的使用及回收是公司面臨的嚴峻考驗。

介於環境組織預備像星巴克提交由數十萬人簽署的請願書，這家咖啡龍頭企業面臨著不可忽視的社會壓力。近日，他們就此環境問題宣布了一些列舉措，其中就包括預計花費1000萬美金和三年時間的咖啡杯改造計劃。根據本年7月1日生效的西雅圖城市法，星巴克和其他視頻服務企業都將背負著減少塑料污染的壓力。一直以來，星巴克都致力於為社會和自然環境作出貢獻，這已成為公司年度股東大會的常規議題。

環境組織Stand.earth的執行董事Todd Paglia希望看到星巴克引領食品行業走向使用可回收的紙杯並減少過程中的森林砍伐的未來。他表示很高興看到該公司作出的財務承諾，但同時他也拒絕發表更多對此舉動的評論，直到星巴克公佈更多關於改造紙杯的細節。「我們必須認識到，過去十年間星巴克曾三次表示要對咖啡紙杯進行升級，」帕格里亞說，「在2008年星巴克就表示過在2015年前將所有的杯子變為能多次使用的可回收紙杯」。但帕格里亞也認為星巴克此次作出的「1000萬美金改造計劃」使得這個承諾誠意滿滿。星巴克副總裁科琳Chapman曾在一份聲明中承認食品行業對環境保護所作出的貢獻進展緩慢。而現在，星巴克正在與Closed Loop Partners：一家由許多大型消費品公司支持的基金合作，並發起了名為NextGen Cup的挑戰，旨在三年內研發出完全可降解可回收的新型紙。

帕格里亞表示，目前星巴克是一個仍然是破壞生態環境的「紙杯怪獸」。但如果他們此次計劃能夠順利推行，那麼「紙杯怪獸」的稱號將會由畢茲咖啡或麥當勞接棒。