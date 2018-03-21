春假預備：帶你玩轉全球最大的奧蘭多迪士尼四大公園

隨著農曆新年的結束，備受期待的春假也將在三月底如期而至。在這個萬物復甦的季節，不如背上背包去溫暖的奧蘭多迪士尼公園探索奇妙的神奇世界。

前期準備：如果價錢可以接受的話，遊覽Disney建議最好住他的酒店。因為酒店住客相比普通遊客會有很多額外的東西，比如稍比官網便宜些的門票，比如多一張fastpass。這張fastpass將在遊玩的時候為酒店住客可以省去很多排隊的時間。於此同時，迪士尼還在每週會有不同時間不同園區的extra hour提供給酒店住客。這多出來的兩個小時也可以讓你享受到一個相對人少安靜的園區。甚至在出行的一兩週前，酒店會寄出一份禮包。這其中包括了已經鏈接系統的Magic band，有了他基本上迪斯尼里面不用用現金，酒店和園內都可以用magic band付錢。另外，入園遊覽前強烈建議在appstore下載Disney Experience，註冊登陸後就可以看到各種相關的信息，園區地圖，每個項目的等待時間，他將在遊覽中為遊客提供大大的便利。

園區介紹：

Magic Kingdom Park 奇幻王國

奇幻王國是迪士尼最富盛名也是世界上訪問量最大的主題公園。這個園區主要圍繞著迪士尼童話故事和動畫角建造。該公園的代表建築便是灰姑娘城堡，他的靈感來自1950年電影中觀眾看到的童話城堡。每晚的燈光秀和煙火秀都在城堡舉行。奇幻王國有分成了好幾個部分，分別是Main Street，Adventureland， Frontierland，Liberty Square， Fantasyland，Tomorrowland，每一個land都有很多玩的項目。特別推薦奇幻王國中的「三座大山：Splash Mountain，Big Thunder Mountain Railroad，Space Mountain」，每一個都非常經典的必玩項目甚至值得二刷三刷。這個園區不乏好吃的餐廳：Liberty Tree Tavern是一家殖民風格的自助餐廳，提供傳統的新英格蘭風味美食。餐廳有有規定好的前菜，主菜，甜點和飲料，但是每一道都可以加點到吃飽。同時在Aloha Isle裡可以吃到來自都樂種植園的菠蘿冰淇淋。

Hollywood Studios 好萊塢影城

迪士尼好萊塢致力於從好萊塢鼎盛時期的電影，電視，音樂和戲劇等想像世界中汲取靈感，並把遊客帶回上世紀初的好萊塢黃金年代。好萊塢影城分為六個主題區域，靈感都來自好萊塢和洛杉磯現有地點。相比於其他的園區，好萊塢影城的設施項目相對較少卻刺激，晚間有豐富的表演小劇場，每一個都非常精彩值得期待。日落大道劇場有露天的美女與野獸舞台劇帶遊客重溫迪士尼經典動畫片。晚間的Fantasmic除了表演和煙火還有水幕電影，有輪船遊行。期間迪士尼的經典人物都會紛紛出場，是好萊塢影城最值得觀看的表演。園區內的The Hollywood Brown Derby餐廳按照好萊塢的黃金時代的標準裝飾，並提供典型的美式菜餚。雖然價格小貴，卻值得去感受舊時代紳士和淑女的用餐體驗。

Epcot 未來世界

未來世界是迪士尼致力於慶祝人類的成就，即技術創新和國際文化的園區。並且通常被泳客稱為「永久世界博覽會」公園分為兩個部分：由八個展館組成的未來世界和以11個世界國家為主題的世界展示區。其中未來世界又被分為了東西兩個區域，基本涵蓋了各種遊樂專案。熱門的遊覽項目Misson SPACE模擬宇航員訓練就在這個區域中。而世界展示區則圍湖而建，旨在展示各國的風土人情，是一個非常像世博會園區。這個園區適合拍照，散步和帶小朋友進行科普參觀，同時也有很多好吃的餐廳在這個區。其中冰雪奇緣主題的Frozen Ever After Dessert Party將會在湖邊提供表演和Frozen-inspired甜點。

Animal Kingdom 動物王國

動物王國是世界上佔地面積最大的主題公園，佔地580英畝。該公園於1998年4月22日地球日開放，設計和主題也完全圍繞著自然環境和動物保護。遊覽這個園區前，建議在app上提前查看，因為公園也許會根據不同的因素改變開放區域和時間。近期迪士尼開放了動物王國的新園區潘多拉星球，所以在看到各種動物的同時，還能體驗阿凡達中的奇幻星球。 Expedition Everest過山車是動物王國的王牌項目，非常的刺激。同時Kilimanjaro Safari也是一個非常值得推薦的項目，遊客可以在模擬非洲大草原的環境中，坐在越野車上觀看各種野生動物。 Harambe村中心有一間小小的Tamu Tamu Refreshments窗口，在這裡游客可以品嚐到異國情調的小點心，比如巧克力華夫餅配上奶油和椰子朗姆酒做的toppings。