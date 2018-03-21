3月14日是現代科學巨匠、天才科學家愛因斯坦的生日。這位20世紀最偉大的科學家提出的時空相對論家喻戶曉，打開人們認為宇宙時空固定不變的僵化概念。

愛因斯坦於1916年提出相對論而一舉成名，一百年後科學家再次通過天文學觀測「引力波」證實愛因斯坦的先見之明：時空是可變的，而且產生各種可以被人類觀察到的效應。

幾十年來愛因斯坦的名字成了天才的代名詞。但是，這位天才科學家的成就遠遠不止這些。

1.「天天遇見愛因斯坦」

嚴格講，沒有愛因斯坦的光電效應理論，就沒有電視，就不會有20世紀電子科技變革。1905年，愛因斯坦發表闡述光電效應的論文，此後人們才根據光電效應發明齣電視機所用的光電管，以至於生產出改變人類生活的電視機。1921年，愛因斯坦因為闡述光電效應而獲得諾貝爾獎。

實際上，光電效應原理用於所有視頻攝像裝置，如監控器、錄像機、智能手機數碼相機等等，所以《科學美國人》2004年的一篇報導說，「其實我們天天遇見愛因斯坦。」

2.聯合國難民

因為愛因斯坦是猶太人，而且是德國人，在他剛發表相對論之後，獨裁統治德國的納粹不容許有自由學術思想，即使愛因斯坦那時已是世界著名科學家，獨裁者希特勒也不放過他。因此，愛因斯坦後來不得不逃出德國，成為聯合國難民，最後定居美國新澤西直到離開人世。

3.最愛音樂

愛因斯坦雖然是偉大的科學家，但是他對音樂的理解和演奏能力也是音樂大師級。他在少年時幾乎無師自通地學會了演奏莫扎特的《小提琴奏鳴曲》。他外出旅遊總是帶著小提琴，在閒暇時演奏，而且他也彈鋼琴。

愛因斯坦年輕時曾說：「我如果不是物理學家的話，就會成為音樂家。我經常用音樂思考，我會做音樂的白日夢。我的一生可以說是音樂的……我生命之中最喜歡的是音樂。」

4.不愛當總統

以色列曾邀請愛因斯坦擔任總統，這位對政治權勢不感興趣的科學家及哲學家婉言回絕了這個猶太國的好意。

5.非科學方法研究科學問題

愛因斯坦雖然提出著名的相對論、質能方程等科學理論，但是他一直說自己的研究方法是思想實驗，而不是從實驗室中得出理論。

愛因斯坦說他在少年時代就在自己的心中做追光試驗，因此完成相對論中的第一部分（被人稱為「狹義相對論」），認為時間隨著速度的增快而變慢。此後，他在音樂之中尋找靈感，提出描述時空可變的相對論中的第二部分內容（被人稱為「廣義相對論」）。

這種「思想實驗」完全超出現代實證科學的範疇。因此，不難理解當時愛因斯坦提出狹義相對論時，科學界幾乎沒有人理解其理論的含義。

6.預知離世

1955年4月17日，愛因斯坦所患的主動脈瘤發生血管破裂，造成內臟大出血。主動脈瘤破裂的主要癥狀是劇痛，其疼痛猶如最常見的心肌梗死癥狀而令人難以承受，但是愛因斯坦非常平靜，疼痛對他不起作用，他依舊過著平常的日子。

他很平靜地拒絕治療，並對醫生說：「我知道什麼時間走，人為地延長生命毫無品味。我已經為人做了我應該做的，是時候離開了。我要優雅地走。」第二日上午，愛因斯坦安詳地在新澤西去世，享年76歲。