「春雨貴如油，下得遍地流。」這兒時不知哪位阿婆教的歌謠正印證了這淮水之畔，鳳凰棲息之地的小城幾日的情狀。春寒料峭，雨不約而至，纏纏綿綿，如霧如煙。這也就罷了，可有時卻淅淅瀝瀝，甚至嘩嘩啦啦，這哪裡有春姑娘的柔媚，分明在抖落自己的悲情，抑或顯顯自己的派頭。趁雨意已不甚濃，還是出去走走。總悶在斗室之中，看納蘭容若情深意重的惆悵百轉；聽易安居士梧桐更兼細雨的戚戚數言；暢想遇見戴望舒先生雨巷中的那把油紙傘。豈不辜負了這難得的初春的雨意。一出社區的大門，迎面便是一陣風。雖沒有「沾衣欲濕杏花雨，吹面不寒楊柳風。」的楊柳風那麼輕柔，這攜著一份煙雨，帶著一份憧憬的精靈也足以讓人細細品味一番其中的滋味。

農夫是十分歡喜，看，他們正挎著蔑籃在田間擺動有力的手臂給麥苗施肥。或許其中還會有人鍾情於杜子美的詩句「好雨知時節，當春乃發生。隨風潛入夜，潤物細無聲。」此時正在心裡默念著，輕吟著……然而我多麼希望在農家小院欣賞早鶯爭暖樹，新燕啄春泥的盎然生機；多麼希望在淮河岸邊，遠望起伏的群山，近看嫋娜的柳煙，聆聽雀鳥的鳴唱，陶醉於小蟲的琴弦。從而靜享一片安寧，一份悠閒，一絲恬淡。

不知不覺之間來到鳳台淮河二橋上。比起往日的人來人往，今日甚為孤寂。縱有三兩路人，也是行色匆匆。像我這種悠遊而行的人，恐怕會被誤為另類吧。他們看我的眼神或多或少有絲絲的疑惑。這絲毫不影響我欣賞煙雨中的遠山。

遙想此時在這恍若仙境中去拜訪茅仙古洞中的仙人，是否能覓得「犬吠水聲中，桃花帶雨濃」的影子呢。恐拍只能感受元代邵享貞的「綠房深窈。疏雨黃昏悄。門掩東風春又老。琪樹生香飄渺。 一枝晴雪初乾。幾回惆悵東闌。料得和雲入夢，翠衾夜夜生寒。」中的絲絲寒意吧。而梨花帶雨的嬌羞，桃花垂淚的可人，油菜花抖落珠串的迷人……在這濛濛的雨霧中，任憑怎樣睜大雙眼，總是不能望見。淮水在此處因硤石而折行，雨霧渺茫，連遠帆也難得一現。近處貨輪上的大紅燈籠倒隱約可見，只是不見人影，頗有「春潮帶雨晚來急，野渡無人舟自橫。」的意境。

雨，星星點點，不緊不慢；腳步，輕輕挪移，不急不緩。近郊的村落，聽不見雞鳴犬吠，望不見嫋嫋炊煙。高大的門樓，寬敞的庭院，豪華的轎車，大紅的春聯……這不是我夢中的模樣。寂靜中的繁華就在身邊，細細思量，何苦一味追憶從前。

一路走來，青蔥歲月的影子如夢似幻。如絲春雨相伴，朦朧吧，不見月色；清晰吧，不似當年。細細品味，恰似清茶一盞，淡淡的清愁在詩意的空氣中氤氳漸散。