有驚無險！ 艾弗雷特的機智奶奶阻止槍殺悲劇再次發生

（編譯：陸雨陽）佛羅里達的高中槍殺悲劇才發生不久，差點就在西雅圖艾佛雷特重新上演，而這都要感謝一位平凡卻偉大的老奶奶。

約書亞·歐康納（Joshua O’Connor）今年18歲，在上個月初被捕入獄，他的奶奶發現他在日記中紀錄的槍殺學校的計劃。艾斯高中（Aces High School）位於馬克爾迪奧（Mukilteo）校區。根據法院紀錄，歐康納計劃槍殺校園已有兩個月之久了，計劃將在四月執行，目標是槍殺越多學生越好，還包括部分老師。

在這份日記中，歐康納還提到了事後自殺的打算，他曾經歷痛苦的抑鬱症。他還提到用拋硬幣來決定攻擊的學校：現讀的艾斯高中還是之前的卡米亞科高中（Kamiak High School）。

在決定使用何種武器方面，歐康納在日記中也有詳盡的記載。他計劃使用一把高點9毫米步槍（High Point 9mm rifle）。這正是他在18歲生日那天合法購得的那把槍枝。

歐康納寫到：「我計劃射殺整個校園，我已經等不及了，我的槍法越來越準了。我等不及走進一間間教室將裡面的人全都射殺。我想了很多，是否使用爆炸物品。我要盡我所能殺死最多的人。」

這本日記就像一個備忘錄，其中包括一張所需武器清單和製造炸藥包的材料。歐康納的奶奶在山個月進入孫子的房間，她相信房間裡藏著吸食大麻的裝備，卻意外找到了這本日記。看了日記之後，她還發現了藏在吉他盒中的步槍。在巨大的驚慌之後，奶奶將日記複印了備份。

她是在第二天早上發現步槍的，發現後她立刻報警了，在警方的搜索下還發現了不少製作炸藥的物品，和之前行竊使用的頭套。種種證物促使警方以搶劫罪，私藏易燃爆炸危險物品和意圖造成一級謀殺罪將歐康納逮捕。

歐康納將需要繳納5百萬的保釋金。他將在下個月出庭受審。