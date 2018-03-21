東學西漸 – 家長和學生應如何選擇私立學校

有不少家長非常疼愛仔女，為了讓他們得到最好的教育，把他們送入私立學校讀書。英、美兩國私立學校甚多，有不少家長都會聘請教育顧問協助尋找適合的私立學校。筆者這次就和大家分享一下，家長和學生應該如何選擇私立學校。

首先，家長在選擇私立學校的時候不應只重視排名，也應該考慮私立學校的教育理念、為學生提供的資源，以及子女的意願等等。這一點在選擇英國的寄宿私立中學的時候特別重要，因為在英國的教育制度下，私立中學的校長權力不少，可以為學校因應自己的教育理念而爭取不同的資源。因此，家長在參觀學校的時候應該與老師及學校行政人員溝通，以了解該私立學校是否適合子女。

第二，家長和學生都要留意私立學校除了一般課堂的安排，課外活動投放了什麼資源。有部分私立學校非常重視學生多元發展，鼓勵學生最少學習一門藝術。也有私立學校的重點是培養學生對運動的興趣，因此會組織不同的運動隊伍。家長適宜與學生多溝通，了解他們的學習興趣。更重要的是，美國大學收生決定並不只會著眼於學生的成績，也會考慮學生在課外活動中的表現，有否顯示學生能夠獨立批判思考，或者已經培養一定的領導才能。學校在課外活動中的投入就顯得更加重要。

假如家長對某一私立中學學生的大學錄取成績比較感興趣，當然可多加留意學生過去在大學錄取方面的結果。有不少私立大學與自己所在地附近的私立中學有一定的聯繫，家長在選擇私立學校的時候可以找機會詢問相關資訊。

最後，家長切記不要只看學校學生的GPA，因為這一點是學校可以控制的。對學生要求比較高或者比較低是相對的，學生的學習水平在分數不能反映。家長適宜以平常心面對，利用上述的方法思考某私立學校是否適合子女。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。