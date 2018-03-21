為什麼金縣稅收越來越高 稅金都用在了哪？

（編譯：陸雨陽）如圖所示，金縣今年的財產稅中位數又創新高，相比去年同期增長了17%，和去年的45萬相比，今年大約為51萬。而這也是過去幾年中漲幅最大的一次，皮爾斯縣增長了11.5%，斯諾霍米什縣增長了16%。

華州各個縣城增長幅度不同，在西雅圖，房價中位數大約為59萬美元，相比去年同期增長了16.9%。也是近年來漲幅最大的一次。

去年巨大的漲幅主要是房屋價值大幅增長和許多選民新通過的稅收產生的，其中為建設公立學校的2012麥克柯里瑞計劃通過就是原因之一，直接導致了每一千美元的財產稅增加了2.7美元。相比2017年的1.89美元增加了近兩倍。這項計劃旨在減少本地學校的稅收負擔，來確保州資金全面支持基礎校園建設。而這種根據房屋估值來徵收稅金的方法將持續至少四年。

在華州，大約57個共和黨人和41個民主黨人表示支持這項徵稅作為教育資金的2242提案，提案於2017年通過，約31名民主黨人和12名共和黨人投了反對票。華州州長民主黨人英斯利表示支持向富人和二氧化碳排放徵稅，但這兩項提案都沒有得到多數人的支持票。

而公立學校在2017年收到了大約70億美元的約四年的資金，這為地方政府見面了大約30億美元的負擔。

而對於老人和殘疾人來說，免稅政策也是有限制的，去年12月31日後61歲的人如果一家人年收入小於四萬可以免稅；因為殘疾退休或因為服兵役而落下殘疾的老兵可以免稅。