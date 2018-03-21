科技公司激增 西雅圖市場逐漸趨於飽和

（編譯：趙天玥）隨著科技公司不斷湧入西雅圖，專家們開始擔心城市的負荷能力。

現在從艾弗裡德（Everett）到西雅圖至少需要一個半小時。

根據GeekWire報導，亞馬遜可能要在南湖聯盟佔據多達1，350萬平方英尺的空間。此外，臉書和穀歌也在繼續擴大。

GeekWire編輯陶德•白紹普（Todd Bishop）告訴西雅圖晨報，目前有超過100家公司，在西雅圖建立了中心，其中大部分公司來自矽谷。

「這個問題在其他許多城市也普遍存在。」白紹普說。

但這個問題什麼時候能被解決呢？

然而，這種指數級增長會給許多事情增加難度。比如說，可負擔住房。

根據最新資料，上個月，單戶住宅的中位價格達到了77萬美元。「西雅圖時報」報道，普吉灣周圍每個縣的房價有至少15％的漲幅。東區，南西雅圖和南金縣的部分地區的價格上漲幅度最大。

同時，我們不能忘記交通問題。城市的基礎設施已經快要崩潰。白紹普說，隨著越來越多的人來到西雅圖，他相信「我們正在開始達到最大承受限度。」

然而，對於「我們是否達到最大承受限度」這個問題的答案，每個人卻有不同看法。前西雅圖交通局局長史高特•庫布裡（Scott Kubly）表示，城市已經無法承受更多車輛了。INRIX 最近的數據中，西雅圖排在花費最多時間在交通上的城市中的第九位，低於去年排名的第十位。

「這還沒完呢。」白紹普說。

越來越多的公司繼續擴張或遷移到西雅圖。相比其他成本更高的城市，大部分人認為西雅圖價格更合理，並且（還）沒有所得稅！

「我希望可以知道市長對於這個問題的看法和意見。」白紹普說。

在競選活動中，市長珍妮•德肯（Jenny Durkan）曾警告說，城市交通在好轉之前必將持續惡化。

「在未來兩年，在市中心同行可能會舉步維艱。」她說。

那些推動人口增長的公司可能需要購買解決方案來解決隨之而來的交通問題。

她說：「我們必須採取更全面的方式來使西雅圖交通的流暢性。」 「我們需要從不同的方面著手，比如與雇主商討，看看他們是否願意錯開上班時間，讓員工避免在交通極度惡劣的時間段出行。」