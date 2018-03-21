英屬哥倫比亞投入研發波特蘭到溫哥華的快速列車

（編譯：趙天玥）加拿大英屬哥倫比亞省將支持並同意投入資金，進一步研究從波特蘭到西雅圖到溫哥華的動車服務。

英屬哥倫比亞省省長約翰•霍根（John Horgan）星期五（3月17日）在與華盛頓州長傑•英斯利（Jay Inslee）的聯合亮相儀式上對高速列車的可能性予以讚賞。

「我們認為這是一個我們不能放過的機會，」霍根說。「這為我們兩個司法管轄區之間提供了切實聯繫，它減少了出行中對汽車的依賴，並將以快速有效的方式移動人員和貨物。」

據英斯利的工作人員透露，俄勒岡州長凱特•布朗（Kate Brown）當天一早在溫哥華對她同事也表達了對此事的讚同和支持。

之後價值高達120萬美元的商業案例分析將建立在「華盛頓州12月顧問完成的可行性研究」基礎上。州和省都不承諾將會實際建造高速列車。

霍根承認加利福尼亞提供了一個值得注意的例子。正在建設的高速鐵路不但超過預算，而且工期落後於計劃。

在剛剛結束的2018年會議上，華盛頓州立法機構批准了750,000美元，用於進一步審查卡斯卡迪亞（Cascadia）的「超高速」鐵路。第二階段研究預算總額高達120萬美元則將建立在合作夥伴的貢獻基礎上，如週五宣佈英屬哥倫比亞承諾將投入300,000加元（230,800美元）的資金。

由民主黨控制的立法機構於為華盛頓州交通部設置期限，交通部需要於2019年六月之前，提交商業案例分析報告。

第一項研究假設鐵路或管道能承受行駛速度超過250英里/小時，該工程需要大量的隧道建造。取決於建成的隧道數量，研究作者估計，建築成本大約在240億美元至420億美元之間。

霍根辦公室上週五（3月16日）發表的一項聲明表示，西雅圖和加拿大溫哥華之間的旅行時間預計將縮短為60分鐘，大大低於目前三小時的車程。