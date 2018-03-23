山頭火：拉麵+日本清酒的食尚體驗

By Tracy Wang

作為一家遍佈世界各地的拉麵店，山頭火已於去年7月份，於University Village正式開幕營業，成為華盛頓州的第二家山頭火分店，為到訪此購物中心的大量家庭提供一個全新適合大人小孩的餐飲選擇。雖然北美各大城市都有許多拉麵店，已在北美擁有超過十家分店的山頭火始終佔據著拉麵帝國的頂端，為世界各地喜愛拉麵的食客提供美味溫暖的一碗碗拉麵。

華盛頓州的第一家山頭火坐落於貝爾維尤，吸引眾多人潮前往。在北美分店的相繼成功候，University Village在更換了幾次餐廳候，迎來了山頭火，為整個購物環境增添了些許不一樣風味的餐飲選擇，讓帶著孩童的家長多了一處能夠享用美食，又能落腳休息的好地方。

來自日本的山頭火是由畠中先生於1988年3月份創立，餐廳開始於一句他對其家人講的話：「我要烹制出美味的拉面」。第一家創始店開設於北海道旭川市，餐廳僅有九個座位，販賣的拉麵口味也僅有鹽味拉麵。在不斷的改良與創新之下，其創始人製成濃郁但又柔和的豬骨白湯。作為湯底的豬骨白湯的鹹味程度也允許顧客將湯汁全部喝完，享受整碗拉麵的好味道。

如今，熱愛拉麵的顧客也可在西雅圖的University Village品嘗到山頭火有著家庭溫暖味道的經典拉麵。開幕將近一年的山頭火也早已成為此購物中心的一大飲食終點，歡迎所有來此購物或遊覽的顧客進店品嘗其不鹹不膩各種口味的拉麵，並成為此中心獨一無二的兒童友好餐廳。因University Village是西雅圖一處極為著名的購物中心，其每日都吸引眾多遊客與來自本地的購物人潮，山頭火也因此充滿購物中心內的人流量。儘管一月到三月算是此地的淡季，山頭火餐廳內總是有顧客入座，品嘗拉麵。

西雅圖各地都有不同的拉麵餐廳，使西雅圖有著豐富的拉麵文化，而山頭火選擇將第二家分店開在此地的原因便是儘管此購物中心算一個較為高檔的購物體驗，但它一直吸引著不同的人群到訪。因臨近華盛頓大學西雅圖分校，許多學生也時常前往此購物中心用餐。

經過多個月的觀察，山頭火發現此店最為受歡迎的拉麵選擇為它們的經典豚骨拉麵（Tonkotsu shio ramen）。其極為香醇的豬骨白湯都是在店內現場熬製，每一碗拉麵的湯底都經過至少20小時的熬煮過程，是現如今少數還在店內自己熬煮燙頭的拉麵店家。為保證湯底的鹹度適當，其拉麵主廚都特意添加少量的鹽，確保湯底的鹹度適合顧客享受完整碗拉麵。

因許多拉麵店的湯頭都較鹹，大多顧客都無法經常到訪品嘗，大部分都只能每隔幾周或一個月一次前往拉麵店品嘗。但山頭火拉麵的較清淡口味則讓它成為顧客的每日食堂餐廳，因「我們的拉麵是以每日都可食為基準所設計的」。相較於University Village的大多餐廳，山頭火有著較多的人流量。週末是它們最忙的天數，但週一至週五的5點至8點也可見較多的顧客。

雖然University Village的山頭火的菜單與世界各地的山頭火的菜單都大致相同，它有著其他店家，甚至是位於貝爾維尤的分店，沒有的特別日本清酒菜單。來自日本的這些清酒都十分適合搭配拉麵一同享用。

從幾周前開始，這家山頭火也開始和外賣服務Caviar合作，讓喜愛山頭火餐點的顧客可以外賣到家。不過，為確保拉麵的絕佳口感和味道，山頭火決定外賣只提供浸漬拉麵（dipping ramen）。除去現場特別熬煮的湯頭，山頭火還有精選特質豬臉肉拉麵的專利，為廣大顧客帶來入口即化的豬臉肉。另外，因大部分到訪University Village的顧客都是全家一起到訪，這家山頭火也特別提供一些能容納八人的大餐桌，歡迎帶著幼童的家長前往。而這些大餐桌也保證了讓單人顧客盡快入座的服務品質。

University Village的山頭火為此購物中心增添了另一抹食尚，並為食客獻上醇香的豬骨白湯，是喜愛拉麵顧客的絕佳選擇。

山頭火（University Village）:

地址：2626 NE Village Ln，Seattle

電話：(206) 524-4431

時間：週日至週四-早上11點至晚上9點、週五至週六-早上11點至晚上10點