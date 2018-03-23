【新劇推介】

Life Sentence 有期徒刑

類型：劇情/喜剧

頻道：The CW

首播日期：03/07/2018

CW最新劇集《Life Sentence》是由美國著名劇集《Pretty Little Liars》主角之一的Lucy Hale主演的喜劇類影集，目前已播放到第五集，圍繞著女主角Stella Abbott身患癌症這一主軸展開。年輕的Stella已身患癌症大約八年，一直在與病魔抗爭，生活在癌症的陰影下。儘管隨時生活在死亡的陰影下，Stella過著極為豐富的生活，四處旅遊走動，做著一切瘋狂的事情，努力的活在當下，不去擔憂明天的到來。然而，新婚不久的她卻得知她被成功治愈了，一直不顧及明天活著的她突然不知該如何生活，並面對正常生活的一切酸甜苦辣。

【熱播電影推薦】

Love, Simon 親愛的初戀

類型：劇情/喜劇

導演：Greg Berlanti

上映日期：03/16/2017

由《生命中的美好缺憾》製作團隊製作，根據暢銷書《西蒙和他的出櫃日誌》改編，《Love，Simon》是今春最值得矚目的一部清新又感人的電影。整部電影圍繞著17歲的Simon Spier（Nick Robinson）的出櫃歷程展開，深刻描寫高中生活的友情及愛情故事，並探討同性戀的不平等待遇。電影的色調和步伐都十分詼諧感人，故事從Simon高中一個化名為Blue的未出櫃男同學於網絡上的同性戀聲明開始。因Simon也是一個未出櫃的男生，他開始在網上和Blue交流，慢慢的，Blue成為Simon唯一能夠說心事的朋友。一天，他們的郵件記錄被公開在了網絡上，儘管Simon這未出櫃的秘密讓他被同學嘲笑，在他父母的支持下，他還是決定要找到Blue。他能夠順利揭開Blue的身份嗎？

【新專輯推薦】

顏力妃《月半女神》

風格：華語

廠牌：豐華

女歌手兼作曲人顏力妃的首張迷你專輯於3月16日發行，專輯內共收錄六首歌曲，是顏力妃四年創作的結晶。顏力妃於2017年7月站上浙江衛視歌唱選秀節目《中國新歌聲第二季》的舞台，演唱孫燕姿的《完美的一天》。雖然她在盲選中並沒有被選中，但因她為台灣歌手張惠妹2015年專輯中的《母系社會》作曲，現場各位導師都表示欣賞之情。在經過兩年半的錄音及專輯製作候，顏力妃終於帶著自己獨特的創作，引領聽眾進入她那多變的犀利文字，一同解析人性，解讀成長的坎坷路程。