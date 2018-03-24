史上最大！美逾百萬老人被騙 贓款逾5億

司法部上周宣布偵破史上最大、針對老年人的詐騙犯罪手法，全球被告共250人，受害者美國人數逾100萬，不法所得至少5億元。聯邦與州檢察官去年追查老年詐騙案件並將嫌犯繩之以法後，聯邦貿易委員會(FTC)追回3億元。預防老人詐騙的「美國中老年人協會」職員艾咪．諾夫席格(Amy Nofziger)說：「科技讓壞人用低成本觸及更多人，只要按個鍵，就能觸即數百萬人。」

FTC統計，詐騙集團去年從美國人手上詐取十億元，其中70%為電話詐騙，不法所得約3億元，線上詐騙總額約1億4100萬元，電郵詐騙約1億元。此外，假的科技協助、線上約會及退稅詐騙手法逐漸普及。官員指出，千禧世代受騙人數雖為老人的一倍，但他們較不易被騙太多錢；70多歲的消費者平均損失621元，但80歲以上的受害者平均被騙近1100元，而千禧世代平均損失400元。

諾夫席格與FTC官員憂心，與個資相關的科技連結讓受害者更易上當。詐騙集團可能查看被害人的臉書，勒索以為親人遭綁架的被害人，而線上約會詐騙則會讓獨居者落入圈套，且會對被害人造成經濟與精神上的打擊。

加州68歲的伊麗莎白‧歐文斯(Elizabeth Owens)三個月來受騙3萬6000元，因為她誤信詐騙集團謊稱海關查獲屬名給她的禁藥包裹，若不付款除名恐被逮且款項可在除名後退回。滿腹狐疑的歐文斯提問，卻一再遭歹徒說服；歹徒提出仿真公文騙取她的信任，並威脅她的電話及網路活動遭監控。

專家表示，當局不會要你立即行動或保密，呼籲受害者與其他人談談。若家人不幸受騙，別再責罵他們，最好給個擁抱。