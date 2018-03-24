臉書陷數據外洩疑雲? 5千萬名用戶資料遭濫用

據《紐約時報》、英國《衛報》等多家外媒報道，在未經用戶許可的情況下，數據分析企業劍橋分析（Cambridge Analytica）獲取了5000萬臉書賬號信息，用於2016年美國總統大選期間的政治廣告投放並影響選民投票。

臉書強調，問題的根源在於研究人員和劍橋分析對其撒謊並濫用其政策。

劍橋分析發表聲明稱，這完全符合臉書的服務條款，並且否認將數據用於特朗普選舉。

《紐約時報》評論，這是臉書有史以來最大規模數據泄露事件。此前，臉書就因被俄羅斯特工利用來干涉美國總統大選而受到審查。目前臉書創始人扎克伯格以及首席運營官雪莉·桑德伯格均未予回應。

捲入選戰黑幕

3月17日，臉書發布聲明，暫停與數據分析研究公司劍橋分析的合作。劍橋分析被指在未獲得授權的情況下收集了5000萬臉書用戶信息。

劍橋分析成立於2013年。負責人尼克斯是共和黨人、德州參議員克魯茲（Ted Cruz）參選上屆總統時的顧問，擅長用行為科學、資料分析和精準廣告投放等方式在競選中獲得優勢。在2016年5月棄選之前，克魯茲的支持率一度從5%攀升至35%。

劍橋分析背後的金主則是億萬富豪默瑟（Robert Mercer），值得注意的是，默瑟也是特朗普競選背後的金主。

CNN報道稱，劍橋分析公司2016年受雇於特朗普競選團隊，為其分析競選數據。特朗普的前首席戰略官班農在2016年8月進入特朗普競選團隊前，曾擔任該公司副總裁。

事實上，2014年美國中期選舉前，劍橋分析就開始與劍橋大學美籍俄裔心理學家科甘合作，通過科甘設計的一個心理測驗APP，在臉書上收集用戶數據。

最終共有27萬用戶下載並使用此App，科甘藉此取得他們的住所及「點贊」內容等，同時利用臉書的系統漏洞，在接受測試者不知情的情況下，取得他們朋友的信息，5000萬名臉書用戶的數據因此進入科甘和劍橋分析的資料庫。

然後分析師根據有關用戶的性格或政治取向建立數據模型，通過向有關用戶投放針對性政治廣告等方式，左右他們的投票傾向。

劍橋分析將臉書用戶數據被竊歸咎於科甘，並聲稱已經刪除所得數據，而且從沒使用來為特朗普助選。不過揭發事件的《紐約時報》及《觀察家報》指出，劍橋分析還未刪除這些數據。

路透社稱，雖然在臉書終止與劍橋分析合作的聲明中沒有提及2016年大選或者特朗普的名字，但據悉特朗普競選團隊曾支付給劍橋分析600多萬美元，用於分析臉書用戶數據並有針對性地投放廣告，以爭取選民支持。

根據媒體此前的調查，為了阻止特定地區的選民投票支持特朗普的對手希拉里，特朗普團隊就在當地散布消息「抹黑」希拉里，在臉書上投放廣告，而這些廣告只有特定選民才能看到。

或面臨巨額罰款

《衛報》指出，演算法和資料庫一起構成了強大的政治工具，這個工具能夠在大選中儘可能找出中間選民，並製造更多的「共鳴信息」成功打動他們。

據悉，5000萬數據檔案佔據了臉書北美活躍用戶的1/3，其中差不多1/4都可能是美國大選中的選民。

喬治城大學麥克多諾商學院商業倫理學家彼得·賈沃斯基（Peter Jaworski）認為，臉書未能立刻披露此事存在道德過失，「如果做錯了事，最好要提前說明。如果被別人發現你知道，但卻沒有採取任何措施，那是非常糟糕的」 。

美國加州民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）在聲明中表示，臉書需要作出解釋，還要闡述他們如何確保用戶的個人信息不被惡意獲取。

美國FTC消費者保護局前主管大衛·維拉德克（David Vladeck）認為，臉書將大量用戶的信息拿出來與數據分析公司分享，可能違反了此前與監管機構達成的協議。「每違反一次會處以4萬美元的罰款，如果新聞報道里說的5000萬用戶這一數據是真的，那麼臉書面臨的罰款可能會以萬億美元計算。」維拉德克預測。

當然，開出如此巨額的罰款可能性較小，但維拉德克認為最終罰金肯定不是小數。

臉書危機

在過去兩年時間裡，假新聞事件、干擾歐美國家大選、社交網路上癮等使臉書遭受的外界批評和質疑越來越多。

面對監管改革的壓力，從2017年12月開始，臉書更改了演算法，把家人和好友的消息流置於推廣信息和廣告消息上方。

根據臉書此前公布的四季度財務報告，2017年底時用戶每天使用臉書的時間減少了5000萬個小時。最新數據顯示，臉書核心平台用戶停留時間下降18%，據數據公司Pivotal分析，這表明用戶平均停留時間下降24%。instagram用戶參與人數也表現不盡人意。

此外，隨著臉書股價衝上歷史最高位，公司創始人扎克伯格及多位高管此前密集減持，大規模套現。僅扎克伯格2月就套現逾2.8億美元。

面對這次輿論風波，臉書高管表現得和之前一樣，即不出面給直接回應，而只是堅稱這些數據被誤用，但沒有被竊取。因為這是發生在用戶允許的情況下，研究機構用不當手段進行操作，才引發了一場「釣魚入侵」，引起爭論，最後不得不向用戶披露。

CNBC表示，優秀的公司領導人會在發生危機時積極應對，承認錯誤，在公司需要時露面，而臉書卻恰恰相反，在處理負面新聞時試圖掩蓋。

馬里蘭大學法學教授Frank Pasquale指出，無論是允許俄羅斯人購買政治廣告，還是基於非法獲取的用戶數據進行研究，很明顯，如果不受監管，這個市場將繼續傾向於欺騙，缺乏透明度。

民主黨籍參議員艾米·克洛布徹甚至表示馬克·扎克伯格應該到參議院司法委員會接受質詢。