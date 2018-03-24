洛夫和李敖都將獲總統褒揚 為何余光中沒有

詩人洛夫辭世，臺灣文化部長鄭麗君表示，洛夫是台灣現代詩的領航人，將呈請總統明令褒揚。她說，洛夫的語言表現與技巧實驗對於臺灣現代詩的發展影響深遠，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部指出，洛夫的創作文類以詩為主，兼及散文、評論和翻譯。洛夫的詩作。早期受存在主義與超現實主義的啟迪，意象繁複濃烈，節奏明快多變，語言奇詭冷肅。後期詩風蛻變，作品表現手法魔幻，因而被稱為「詩魔」。近年來，詩風由「魔」入「禪」，以凝練駕馭繁蕪，通過詩，將西方超現實主義與東方禪宗思想貫通，開闢嶄新境界。代表作包括《靈河》、《外外集》、《詩人之鏡》、《時間之傷》、《漂木》、《因為風的緣故》、《魔歌》等，作品被譯成英、法、日、韓、荷蘭、瑞典等語文。

對於李敖，鄭麗君說，李敖是著述等身的作家及評論家，是對抗威權體制的一代文人，亦是播下臺灣自由主義精神的重要啟蒙人物。他在1963年加入《文星》雜誌編輯，引領《文星》雜誌作為臺灣知識界的重要啟蒙。李敖曾以〈老年人與棒子〉、〈給談中西文化的人看看病〉等文章，掀起臺灣重要的「中西文化論戰」，備受多方關注，對台灣社會影響深遠。李敖所主編的《文星》雜誌，也引介現代文學，鼓吹自由主義思潮，為臺灣自由主義精神播下啟蒙種子。

文化部說，李敖也是極具行動力和批判力的知識份子。他在主編《文星》雜誌時期，不時刊出挑戰戒嚴時期言論自由的文章，《文星》雜誌最後經歷三次查禁扣押，終至停刊。他在1960年代出版的多部作品如《歷史與人象》、《林語堂選集》等，也曾在戒嚴時期遭查禁。李敖在1970年代的白色恐怖時期，更曾因為政治案件被捕入獄，是以著述及行動對抗威權體制的一代文人。

文化部連兩日分別為李敖、洛夫呈請總統明令褒揚，但未替余光中呈請。作家黃春明和季季都指出，余光中那篇〈狼來了〉雖因涉及打壓台灣鄉土文學，確實有爭議，不過整體人生的文學成就仍很明顯，季季認為，余光中的文學成就遠遠超過褒揚令的價值，而且身後再給褒揚令根本沒意義，相信不論是李敖、余光中，都不會在意此事。

談及洛夫的文學成就，詩人羅智成感嘆地說，他就好比是「意象的魔術師」，現代詩有許多晦澀的部分，不過洛夫卻能掌握地恰如其分；某次他發現洛夫曾注意到自己的作品，感到受寵若驚，感佩洛夫在忙碌創作之餘，竟還能關注不同世代的詩，對於他在該領域認真筆耕的態度，感到印象深刻。

對於外界不斷討論余光中迄今仍未獲頒褒揚令，羅智成說，其實所有的獎本身並不偉大，而是選擇把獎頒給誰，才連帶使獎項變得有份量，別本末倒置了。他認為，政府頒獎不是加冕的概念，通常是「錦上添花」或「雪中送炭」。未獲獎項也許是影響不廣、或與當道的理念不合罷了。

作家平路則指出，文學應該超越政治，不須用有無政治上的總統褒揚令來看待。她說，社會太仰望政治人物的褒揚，這不能代表什麼，認為李敖、余光中，都是站在歷史長河，後人也不會因為看有無褒揚令，就判定作家地位。

作家陳若曦則認為，余光中和李敖都是大師，要從他們長遠一生來看成就，認為總統府也該給余光中褒揚令。