台灣太民粹？企業領袖憂傷害經濟

資誠聯合會計師事務所昨日發布「2018資誠台灣企業領袖調查報告」，提出五大重點發現，民粹主義、匯率不穩定、法規過度監管是台灣企業領袖認為前三大外在威脅。其中，「民粹主義」是今年首次納入問卷的選項，有26％的企業領袖對此選項表達極度擔心，與匯率不穩定並列第一外在威脅。

報告指出，近年來各種議題引導論述，民粹主義有不斷升高趨勢，朝非理性、破壞性發展，對企業經營更可能造成不可預知的衝擊。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏說，民粹主義包括各式抗爭、社會輿論及員工態度等，不管政府政策或企業決定，都受到民粹力量影響，和全球各國相較，這是台灣企業的特殊狀況。

周建宏說，政府政策的訂定有一定主軸，但部分政策受到民粹引導，決策結果往往偏離原本方向。如一例一休、環保議題等，在如此生態下，將導致企業不易生存。

工商協進會理事長林伯豐指出，企業最顧慮的是缺電，核四已蓋好，但換黨執政便卡關，從過去停停建建到封存，現在又因民粹要把燃料運到海外，以後再換黨執政或缺電，恐怕又要運回來，這是一種成本浪費。

林伯豐也批評，環保團體刻意阻擋許多環評已通過的案子，讓企業投資動彈不得。此外，他也抱怨勞工檢查單位將企業當敵人，有企業向他反映，勞檢雖然合格，但受委託外包的勞檢單位卻要求業者給他們一個開罰單的機會，「不然回去交不了差」。

另外，在其他方面的調查顯示，72％台灣企業領袖認為中國是影響企業整體成長最重要的國家，美國僅以59％排名第二。

根據調查，有44％台灣企業領袖認為全球未來一年的經濟將會改善，較去年的40％上揚。然而，只有30％台灣企業領袖對自身企業未來一年營收成長前景表達「非常有信心」，較2017年的28%小幅成長。