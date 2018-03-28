商政交鋒：來自西雅圖商界大佬的質問

（編譯：陸雨陽）最近，一些西雅圖人把「tax on jobs」稱為「tax on Amazon」，雖然最終的法案草稿還未出來，但已經有許多商家老闆和本地政治積極分子對這個新稅收法提出了質疑。

面對質疑，市議會成員麗薩·何博德（Lisa Herbold）說 「我很高興能聽到這些質疑」，「這樣才能修改出最適合雙方的商政法案。」

起草該法案的小組表示：「我們在接下來十年裡每年都需要大量的資金來支持可負擔住房的建設和改善流浪漢問題。」

對此，大約180名商家老闆，包括西雅圖都市商圈的主席在本週二（3月27日）簽署了一份抗議新稅法的信：「我們不覺得之前商家支付的稅款太少了。」雖然近年來的政府資金增加了，但是流浪漢的問題持續惡化，商家們在信中表示，控訴市政府在胡亂揮霍收集到的稅款。

「市政府對流浪漢的問題並沒有任何幫助，為什麼我們要一而再再而三的把錢交給他們呢？」信中還提到。本月初，大約300名商家向市政府發送了相關抗議信件。

支持徵稅的市議會議員卡莎馬·沙萬特（Kshama Sawant）於週二晚在某藝術中心舉辦了一個「向亞馬遜徵稅」的晚會，沙萬特的官方臉書賬號表示：「特朗普和共和黨給大企業減免了數萬億美元的稅務，西雅圖的可負擔住房和流浪漢問題卻更嚴重了。」

沙萬特希望每年能收到15億美元的稅，而這些錢可以每年建設750個可負擔公寓樓。而稅收的主要來源就是那些IT巨頭，比如亞馬遜。雖然最終的收稅政策提案還未決定，但暫時的想法是向年收入大於5百萬、8百萬和一千萬的公司徵稅，而市議會將向小商家徵收小額稅款，比如每年兩百美元。而更小的商家，比如年收入小於50萬美元的商家將無需繳稅。

這意味著向亞馬遜這樣年收入高達19億的公司將要支付大約2千萬美元的稅款。