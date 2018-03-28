西雅圖人口高飽和率之下 外地人依然蜂擁而至

（編譯：陸雨陽）最新數據顯示，西雅圖是美國「陽光帶」以外城市中唯一一個搬入人數大於搬離人數的城市。而以人口擁擠著稱的舊金山去年總人口大約流失了兩萬四千人。

按照文化和氣候來說，西雅圖和美國南方「陽光帶」的城市們並沒有什麼共同點。但是在吸引新人口方面，西雅圖當仁不讓穩居北方城市第一名。

最新數據顯示，在全美前15個大城市中，其中只有5個城市的人口在增長。去年，西雅圖增長了大約2萬1千人。另外四個城市分別是達拉斯、亞特蘭大、鳳凰城和加州河濱。

人們群集在「陽光帶」多年，因為這些地方的高生活品質、低生活成本、溫暖適宜的氣候和工作。

在西雅圖，生活成本一再升高，雨水在去年也變本加厲，但是西雅圖的工作機會多。在過去十年裡，西雅圖大約增加了22萬工作崗位，隨之而來的還有一路飆升的人口。

全美15個大城市中，大約有10個城市的本地美國公民都在減少，但幾乎所有大城市的外國人口和外國新生兒數量都在增加。只有芝加哥，不論是美國本地人口還是外國人口都在減少，在去年減少了1萬3千人。

全美人口最多的三個城市都在不同程度上經歷著人口減少，紐約、洛杉磯和芝加哥大約總共減少了40萬人。

西雅圖現在的人口是387萬人，在全美排第15名。

人口調查局還公布了縣級的人口數據。金縣、斯諾霍米什、皮爾斯的人口都在增長，去年增加了大約3萬3千人。但相比前年的3萬人，增長速度有所減緩。

然而，去年華州人口增長最快的城市並不是西雅圖，而是基地塔斯，人口增長了約2.8%。

而華州唯一一個人口減少的縣是加菲爾德（Garrfield），位於華州東南部，人口減少了約2.1%，目前大約有2210個居民。