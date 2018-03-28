西雅圖輕軌預備在南聯合湖社區建設兩個站點

（編譯：Xiaoyin）西雅圖輕軌Sound Transit已承諾為南聯合湖社區內設立一對地鐵站。這一區域是國家發展最快的社區之一，也是成千上萬乘坐輕軌的乘客的目的地或中轉點。乍一看，這個計劃看起來像是一個不容易的事情。因為早期的路線規劃圖顯示，這兩個車站之間隔僅為五個或者三個街區。不僅僅如此，這兩個地鐵站的建設將會非常昂貴。 該輕軌建設機構預估第二個南聯合湖站的成本超過5億美元：以便與開闢一片稍大的區域，供乘客步行前往火車。

這一議案在2016年被通過，將於2035年完成。由於巴拉德和西西雅圖地區的輕軌建設費用超出預期，聯合湖社區的「雙車站計劃」面臨著預算吃緊的問題。然而這個「雙車站計劃」仍然得到了企業界，政界人士和乘客們的一致支持。他們將這裡的交通需求與紐約及華盛頓特區的需求進行了比較。除非西雅圖未來面臨財政危機，否則「雙車站計劃」將在明年進入到初步設計階段。

「我認為我們需要在這個計劃上花錢，」南湖聯盟社區委員會運輸委員會主席麥克麥奎德（Mike McQuaid）說。「我們需要投資這個城市的未來。」但是為了給輕軌乘客提供更便捷的乘坐體驗，「雙車站計劃」上的花費是否太多了？南佛羅里達大學流動性研究主任史蒂文波爾津說表示：「希望有人提出這個問題並考慮選項，因為這些都是重大決定。這個昂貴計劃是否有稍稍實惠的代替選項呢？」

早在三年前西雅圖輕軌建設的顧問帕森斯·布林克霍夫（Parsons Brinckerhoff）在合作地圖中僅發布了一個位於南聯合湖社區Westlake Avenue和Denny Way街角的一個輕軌站點。然而輕軌建設機構要求這一區域更豐富的佈局。於是西雅圖西雅圖運輸總監斯科特·庫布裡（Scott Kubly）在2015年表示支持在Aurora Avenue North與Harrison Street交界處部署另一個車站。這一低調的舉動在2016年初被添加到ST3輕軌建設方案中，並繼續稱位於的Aurora站點為「潛在的額外站點」。西雅圖輕軌未來二十五年的財務計劃顯示，有足夠的稅收能覆蓋建設雙車站的計劃。但由於巴拉德聯盟和西西雅圖軌道的變化，「雙車站計劃」或許在實踐上會有些吃力。

即便如此，「雙車站計劃」仍得到了社會各界的支援。西雅圖交通博客表示這一計劃是能夠「證明未來」的佈局。西雅圖地鐵的志願者協調員德魯詹森説：「我們沒有任何理由犧牲這兩個車站。作為美國最富有的城市之一，西雅圖政府應為此計劃提供足夠的資本利所得稅。」同時加州理工學院交通工程的教授也表示建設雙車站的成本和收益應該在未來是對等的。

自2016年以來，建造「雙車站計劃」的呼聲越來越高。其首要原因便是市中心的擴張導致了預計乘客數量的激增。可靠數據調查曾顯示：額外的Aurora站每天將會服務三千到四千不等的乘客。華盛頓大學教授，輕軌計劃專家評審小組的主席馬克哈倫貝克表示：「除非亞馬遜破產，市中心乘客的數量只會比預期更多。因為這個數字忽視了目前市中心的就業增長步伐」。

西雅圖輕軌最新的數據研究表明Aurora站每日最高可能會迎來九千左右的乘客數量，而Denny站則會有每日一萬七千次的接站量。所以「雙車站計劃」勢在必行，並將有效的分流乘客阻止人流的溢出。

直至今天，「雙車站計劃」的實施還面臨著重重困難。隨著市中心建築越來越密集的趨勢，這兩個車站的選址也成了問題。西雅圖輕軌建設機構宣稱，這兩個車站將都設為地下站點。而這也將需要通過市政府的重重審查和批准。目前超過百分之七十的選票支持「雙車站計劃」，但西雅圖輕軌依舊面臨著來自政府和財政等多方面壓力。