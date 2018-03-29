【新劇推介】

Station 19 19號消防局

類型：劇情

頻道：ABC

首播日期：03/22/2018

《Station 19》是《Grey’s Anatomy》繼《Private Practice》候的第二個衍生劇，於3月22日開始播放十集，講述19號消防局的故事。同《Grey’s Anatomy》一樣，這部衍生劇設定在西雅圖內距離Seattle Grace Hospital僅僅三個街區的19號消防局，並圍繞著消防局局長女兒Andrea Herrera （Jaina Lee Ortiz）的救火生活展開，深入探索消防局從上到下公職人員的職業生活與私人生活。劇集開始，Andrea的局長父親便因身體緣故決定讓位。在每日的危險救火生活中，究竟這一群救火隊員會擦出如何的火花呢？

【熱播電影推薦】

Sherlock Gnomes 糯爾摩斯

類型：動畫

導演：John Stevenson

上映日期：03/23/2017

繼2011年，根據莎士比亞的《羅密歐與朱麗葉》所改編的《Gnomeo & Juliet 》大獲成功候，續集《Sherlock Gnomes》將繼續由James McAvoy，Maggie Smith，Emily Blunt等原班人馬配音，並維持第一部電影的風趣喜劇風格。糯米歐和茱麗葉與一群花園裝飾小矮人們搬入了一個新花園，憧憬著未來的美好生活，但好景不長，花園內的小矮人接二連三的消失。為揭開小矮人消失的謎團，糯米歐和茱麗葉找來了大偵探糯爾摩斯和他的跟班華生。雖然糯爾摩斯是一名厲害的偵探，他獨特的行為模式製造出了許多搞笑事件，也巧妙的結合了英劇《福爾摩斯》中的有趣人物形象。

【新專輯推薦】

朱俐靜《懂你的獨特》

風格：華語

廠牌：亞神唱片

台灣女歌手朱俐靜的最新迷你專輯《懂你的獨特》即將於3月30日正式發行，專輯內包含五首歌曲。主打歌曲《我懂你的獨特》特別邀請來擁有金曲獎作詞獎的姚若龍作詞，創作出一首極具生活感的歌曲，好似在描寫情人之間日常的細微寫實。此張專輯也特別收錄朱俐靜於2017年錄製的夏日三部曲，分別是《其實沒聊甚麼》，《反對眼淚》，《咖桃呼》，而《反對眼淚》的音樂錄影帶也深刻的表達出母親與女兒的珍貴感情，充滿濃濃的思念之情。