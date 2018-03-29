安邦原董事長吳小暉涉詐騙案上海開審

上海市第一中級人民法院周三早間公開開庭審理安邦保險集團股份有限公司原董事長、總經理吳小暉犯集資詐騙罪、職務侵占罪一案，但吳小暉對指控的事實和罪名均提出異議。

根據上海一中院發布的庭審播報，集資詐騙罪方面，公訴人上海市人民檢察院第一分院指控，吳小暉實際騙取人民幣652.48億元。

公訴人指控，吳小暉隱瞞對產業公司的實控關係，通過產業公司控股安邦財險、安邦集團后，以安邦財險為融資平台，指令該公司開發投資型保險產品，騙取保監會銷售批複，向社會公眾招募資金。

截至2017年1月5日，累計向1056萬餘人次銷售投資型保險產品，超出批複規模7328.67億元，並將部分超募資金轉移至吳小暉實控的產業公司，用於對外投資、歸還債務、個人揮霍等。

吳小暉是已故中共領導人鄧小平的外孫女婿，於2017年6月9日被有關單位帶走調查。中國保險監督管理委員會網站2月23日公告證實，吳小暉被提起公訴，中國保監會並宣布接管安邦集團一年，至2019年2月22日止。

吳小暉一開始對指控的事實和罪名均提出異議，表示自己不懂法律，不知道行為是否構成犯罪，並反咬相關證人證言不屬實、鑑定意見不客觀。他同時表示，30億元有歸還、另外70億元用於購買房地產。

到了最後陳述階段，吳小暉卻當庭表示「深刻反省」、「知罪悔罪」，對自己的行為表示「深刻懺悔」，請求從輕處罰。隨後，審判長宣布休庭，合議庭將根據庭審查明的事實、證據依法評議，擇期宣判。