中企投資美地產「跳崖」 暴減55% 擬大規模脫產

根據高緯環球地產公司(Cushman & Wakefield)27日公布的報告，由於中國政府加強資本管控，中國資本在美進行商業地產的投資去年斷崖式下降，暴減55%。

雖然專家此前對此已有預期，但下降的幅度還是令人跌破眼鏡。這份名為「中國在美投資觀察」(China-US Inbound Investment Capital Watch)的報告提供數據顯示，去年中資在美進行的商業地產投資規模為73億元，但2016年的投資額度高達162億元。在全美各大城市中，中資投資洛杉磯地產的規模下降最大，為67%，其次是紐約市下降54%，第三是芝加哥，下降20%。報告顯示，上述三大城市連通舊金山和西雅圖，占去年中資在美投資額度的三分之二。中國投資的斷崖式下滑，也使中國讓出在美投資最多國家的寶座，加拿大重回第一位，新加坡位列第二。

報告認為，此前在美投資的中國企業已經對國內的政治壓力尤其敏感，正準備脫手在美資產。中國最大的民營能源企業華信董事長葉簡明此前被帶走調查，根據彭博資訊報導，該公司目前準備出售全部國際地產，總價值約32億元，其中包括紐約曼哈頓一大道川普大廈78層的一間共有公寓。此前，萬達已經先行一步，截至去年7月已經脫手了94億元海外地產，其中就包括洛杉磯的One Beverly Hills，價值12億元。

不過，這份報告的聯合作者、高緯環球地產公司負責中國直接投資的高級經理麥金尼(Xinyi McKinny)表示，儘管中資在美地產投資大幅下降，但不會消失：「即使中國投資者的數量大幅下降，但投資額度仍然高於2014年。」她認為，2015年和2016年中資在美投資過熱，目前的大幅下降可以讓投資額度回歸到一個正常的範圍。