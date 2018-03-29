俄國百年來七大火災之一：商場大火41兒童慘死 普京：難過想慟哭

俄羅斯西伯利亞商場火災事件造成64人喪生，包括41名兒童，他們當時因緊急出口被上鎖而遭惡火吞噬，這起慘劇引發社會憤怒批評。總統普京27日表示他難過得想慟哭。

據報導，這場俄國百年來死傷最慘重的火災之一已發生兩天，克里姆林宮面對社群媒體激烈抨擊，宣布28日為全國哀悼日，但普亭（Vladimir Putin）對這起事件的回應引起外界質疑。

羅斯克麥羅沃市一間購物中心25日下午突然發生大火，造成64人死亡、47人受傷。由於起火當天是星期假日，起火樓層又是電影院與兒童遊樂場，許多死傷與失蹤者都是兒童與年輕人。俄羅斯總統普京獲報後下令全力搜救，也對罹難者及其家屬表示哀悼。

俄國媒體稱，由於傷亡慘重，克麥羅沃大火堪稱俄羅斯百年來的七大火災之一。

克麥羅沃市（Kemerovo）位於俄國西南部，南距蒙古與哈薩克邊界約400公里，西距離首都莫斯科約3600公里，是一座人口超過50萬的工業城市。當地時間25日下午4時許，在「冬季櫻桃」（Winter Cherry）商場的4樓突然起火，約1600公尺的樓板面積陷入火海，造成商場結構嚴重受損，部分屋頂和地板崩塌，現場也不斷冒出大量濃煙。根據《今日俄羅斯》在推特上發布的影片，甚至有人受不了火場炎熱，直接從高樓跳下。

事發後，克麥羅沃州緊急動員消防人員趕赴現場滅火，直到12小時後，現場明火才被基本撲滅，但濃煙仍不斷從建築中竄出，廢墟清理和搜救工作也在繼續。原先俄媒傳出有69人失蹤，後來發現失蹤名單與死亡名單多有重複、加上尋獲部分罹難者遺體，後來修正為失蹤11人。

不過佔地2萬3千平方公尺的「冬季櫻桃」2013年才剛剛開幕，啟用不過4年多，但據稱起火當時火災警鈴並未響起，商場也沒有以廣播通告客人避難。現場起火時煙霧瀰漫，遊客只能自行摸索逃往一樓或頂樓避難。《今日俄羅斯》稱，有一班外地小學生由老師帶領到商場遊玩，但老師把學生帶到電影院後就自己跑去逛街，這些小學生由於沒有大人帶領逃生，很可能已全數葬身火場。

克麥洛伏市副市長切爾諾夫表示：「火勢從兒童遊戲間開始，那裡有海綿橡膠彈簧床。初步推估其中一名孩子有打火機，彈簧床先起火，裡面的海綿橡膠像火藥一樣跟著被點燃。」切爾諾夫說，當時火警未作響，電影院大門也緊閉。

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，委員會已啟動刑事調查，了解失火原因。初步報告指出，五人判定死亡，兩個電影廳的屋頂崩塌。但稍晚死亡人數又快速增加。

根據俄國國營媒體塔斯社，36人送醫。這場惡火延燒到深夜，出動288名消防人員和62輛消防車和空降部隊。