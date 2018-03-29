註銷綠卡戶口 海外華人抗議 上海急叫停

上海市日前公布新戶口規定，持海外國家身分的居民將被註銷戶口。中央社報導，上海公安局25日在微博表示，由於當前「出國定居」的法定內涵尚不明確，現階段不註銷出國定居人員戶口。

上海市公安局3月13日發布「上海市常住戶口管理規定」，5月1日起實施。當中規定經批准赴港澳定居，或自行取得港澳台居民身分，及出國定居或加入外國籍的居民，未來需註銷上海市常住戶口。

這項新規鎖定拿了「綠卡」但沒有入外籍的這部分中國人，公布後引起海外華人的抗議，擔憂自己將喪失上海戶口。

上海市公安局官方微博昨凌晨貼文表示，新規公布後，許多人關注第46條的規定，「有的人有疑問，對出國定居的人員，派出所會強制註銷其戶口嗎？」

上海公安局表示，根據中國出境入境管理相關法律的精神及公安部有關規定，市公安局制定「規定」第46條，而關於出國定居和加入外國國籍人員註銷戶口的規定，「其實自2005年以來的『規定』皆有表述」。

上海公安局說，鑒於目前「中華人民共和國出境入境管理法」的實施細則尚未制定，關於「出國定居」的法定內涵尚不明確具體，現階段上海公安機關對出國定居人員不註銷戶口。

上海市公安局22日就已在官網公布「關於新『上海市常住戶口管理規定』第四16條有關問題的解讀」。當中表示，早在2003年，公安部就頒布實施了30項便民利民措施，明確規定：出國、出境一年以上的人員可以不註銷戶口，但是在國外、境外定居的應當註銷戶口。

上海公安局表示，之後2005年、2008年、2010年和現行2015年修訂的「上海市常住戶口管理規定」，都有針對出國定居人員應當註銷戶口的規定。 即將於5月1日起施行的新「規定」第46條在原有規定基礎上細化操作程序。