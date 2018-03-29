加州45萬不合格者獲Medicaid

美國衛福部首席監督員所做的一項報告指出，加州在「奧巴馬健保」法案下，擴大「聯邦醫療補助」（Medicaid），但大約有45萬人並不符規定，但卻獲得這項福利。

衛福部首席監督員日前提出的報告就曾指出，加州花費7.382億元在擴大Medicaid業務項目，增加了366，078名受益者，他們並不符獲得Medicaid的資格; 另外，監督人員發現，加州另外再為79，055名「潛在不合格」的參與者，花費了4.165億元。

監督人員说，加州所花費11.5萬元批准不合資格及潛在不合格的人，納入Medicaid的福利，其中近百分之90用的就是聯邦政府的錢，其他的錢則是加州Medicaid方案（加州稱為Medi-Cal）的經費。他們審查了從2014年10月1日至2015年3月31日的6個月期間，全美Medicaid花費62億元和190萬新加入者相關。

對加州擴大Medicaid業務的檢視，是有侷限性的。衛福部監督員這項監督是從150名Medicaid受益人的樣本中推斷的。首席監督員報告指出，對這項推斷的結論，具有百分之90的置信比例，一般來说，它實際具有百分之95的水平。換言之，加州擴大Medicaid業務讓45萬名不具資格者參加，其實際人數應在最少26萬人，最高達到63萬人。

「奧巴馬健保」擴大Medicaid業務，實際上是使用聯邦經費及少量的州經費，讓許多人獲得健保照護，大大的降低了美國無健保比例，但如今這項主要成果已逐漸褪色，衛福部這項報告，更是凸顯了擴大Medicaid業務的實質問題。