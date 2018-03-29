史上規模最大 歐美驅逐上百名俄外交官

據報導，22個歐美國家與澳洲先後宣布，將驅逐上百名俄羅斯外交官，因為他們疑似涉及間諜活動。英國首相梅伊表示，這是史上規模最大的俄國外交官驅逐行動。

16個歐盟國家，連同阿爾巴尼亞、挪威、烏克蘭、加拿大、美國與澳洲總共23國，26日各自宣布將驅逐境內數量不等的俄國外交官，這對英國是重大外交勝利。

俄國揚言將報復，預計驅逐數十名西方國家外交官。俄國官方公報提到，外交部對各國驅逐俄國外交官「堅決抗議」，並表示將對其「不友善行為」做出回應。

俄國外交部公報寫道，聲援英國當局的國家，並未釐清史柯里帕事件確切情況，卻繼續增加俄國與西方對立情勢。

美國總統特朗普26日下令驅逐60名俄國在美情報人員與外交人員，並要求俄國關閉駐西雅圖領事館，以回應俄國在英國領土使用軍用級化學武器；這是特朗普上任以來，對俄羅斯採取最嚴厲的行動。

俄國前間諜與女兒日前在倫敦遭遇神經毒劑攻擊，英國調查後懷疑是俄國所為，指俄國必須針對此事提供清楚回答；白宮之後發布聲明指出，特朗普同意英國首相梅伊的看法。

白宮副發言人夏哈26日在記者會表示，特朗普仍願意與俄羅斯在反恐等共同關心的領域展開合作；球在俄方，美俄是要建立具成效的建設性關係，或是敵對關係，取決於俄羅斯。

特朗普日前致電祝賀俄國總統普京勝選，並暗示兩人不久後將會面，但現在美國大動作驅逐俄外交官，是否還舉行「雙普會」？夏哈僅回應，沒有任何會議或峰會的資訊可公告。

英國已驅逐23名俄國外交官，莫斯科當局則要求相同數量的英國外交官離開俄國。法國外長勒德里安要求四名俄國外交官一周內離境，並表示這是呼應歐盟認定英國毒殺行為「嚴重威脅我們集體安全」，且法國「與英國夥伴團結在一起」。

德國驅逐四位俄羅斯外交官，德國外交部在聲明中說：「聯邦政府與歐盟及北約盟邦密切協調，決定要求四名俄羅斯外交官在七天內離開德國。」

正在上演的這出大戲加劇升級了俄羅斯與西方之間長期存在的緊張關係。這是冷戰高峰過後最大規模的驅逐行為。現在人們擔心會出現嚴重的外交危機，甚至出現莫斯科與西方之間的關係凍結，冷戰將再次爆發的觀點開始出現。

俄羅斯外交官最近被驅逐，有冷戰的影子。例如，1986年美國和蘇聯在幾個星期內兩國爭鋒相對。美國總統里根驅逐了80名俄羅斯外交官，其中五人涉嫌從事間諜活動。在冷戰時期，前俄羅斯間諜中毒和蘇聯的行為之間也有過比較。

「蘇聯顯然確實試圖殺死他們不喜歡的人，」倫敦政經學院國際關係榮譽教授邁克爾·考克斯（Michael Cox）說， 「所以俄羅斯在這方面並沒有做什麼新鮮事。」

「比如製造暗殺，這種策略的歷史比冷戰的歷史要深得多，」馬爾科姆·克雷格說。 「由於這種策略，我們面對新的冷戰的感覺有點不真實。」「我們仍然擁有核武器，這仍然是一個重要的威懾力量，俄羅斯和歐盟之間的重要經濟關係重要，還有很多俄羅斯人生活在西方，」邁克爾·考克斯說。

蘇聯和現代俄羅斯之間也存在著根本性差異，這使目前的緊張局勢不那麼令人擔憂。

「俄羅斯不是蘇聯，其國際地位相當不同，」馬爾科姆·克雷格說， 「它比蘇聯更加緊密地融入全球經濟體系，使其更容易受到經濟壓力的影響。」

「我無法想像普京會想要長期凍結關係和越來越多的制裁，」邁克爾·考克斯補充說。

但他警告說，目前的緊張局勢是不可預測的。

「至少在1989年之前，冷戰所能做到的一件事就是把雙方隔離開來，大家接受各自劃分的勢力範圍，」他說。「但隔離區有時突然間就坍塌了。」