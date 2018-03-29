中美貿易戰：口頭喊打 私下滅火 談判取代貿易戰

特朗普對進口貨品課重稅引發的美、中貿易戰疑慮出現轉圜跡象。中國總理李克強26日表示，中國對外開放的大門將越開越大，中國也不會強制要求外國企業轉讓技術，雙方若打貿易戰將沒有贏家；白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)接受彭博新聞採訪時則說，「美中已經坐在談判桌邊。」

美、中雙方可能以談判取代貿易戰的消息讓華爾街振奮，美股道瓊指數收盤大漲670點。

無意開戰：美提要求 中方積極回應

有報導指財政部長米努勤(Steven Mnuchin)與貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)都已與中方積極交流；一名白宮資深官員則說，特朗普政府積極參與與中國的談判，以解決貿易緊張情勢，美國無意展開貿易戰。

知情人士表示，米努勤正考慮前往北京協商，中國的協商代表為國務院副總理劉鶴；「華爾街日報」26日引述消息人士說，在米努勤和賴海哲上周曾致信劉鶴，提出中國降低美國汽車的進口關稅、增加購買美國的半導體產品、放寬美國企業進入中國金融業限制等要求後，中方已作出積極回應。

沒有贏家：對別人關門 擋自己的路

李克強26日下午在北京會見出席中國發展高層論壇年會的外國代表時指出，貿易戰沒有贏家，因為「對別人關上門、也擋住了自己的路」，中美經貿規模發展到今天的體量，靠的是市場力量和商業規則，本質上是互利共贏的。

對於已存在的貿易不平衡問題，李克強重申，中美雙方應本著務實、理性的態度，通過做大增量促進貿易平衡，堅持談判協商化解分歧摩擦，否則對兩國、對世界都不利。

不過，白宮貿易顧問納瓦羅26日接受彭博新聞採訪時表示，特朗普總統希望2018年將美國對中貿易逆差削減1000億美元，因為中國「偷走了我們的東西，補貼他們的產業。但大家需要停止討論貿易戰，我看到的是美國經濟增長的綠燈。對中國的投資限制很快就會宣布。」

特朗普在以國安理由啟動對進口鋼鋁課徵高關稅後，之後又簽署總統備忘錄對中國銷往美國的貨品課徵高關稅，中方也揚言報復，美、中這全球前兩大經濟體恐陷入貿易戰，讓全球經貿發展面臨不可測的風險，局勢如今卻出現轉折。

「華爾街日報」報導，美中已針對兩國包含金融服務業和製造業在內的貿易展開磋商，討論擴大開放市場給美國；美方對中方提出包含降低對美國汽車課徵的關稅、增加採購美國半導體，以及擴大美國企業參與中國金融業。

英國「金融時報」則說，中國提出轉移部分向台灣和南韓採購半導體的訂單，改為擴大向美國採購，以助削減對美貿易順差；報導還引述熟悉有關討論情況的人士說，為避免與美國爆發貿易戰，中國官方將趕在5月前，敲定允許外資金融集團在中國國內證券機構中持有多數股權的新規則。

諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授羅伯特席勒（Robert J. Shiller）日前出席2018年中國發展論壇（China Development Forum）時表示，兩方的惡鬥將會遭成新一波的關稅威脅，同時會造成立即性的經濟危機。

他警告，現今的美國企業並未做好中國供應鏈停止出口商品的應對措施。他認為造成經濟危機的原因，在於企業都建立一套長期計畫，並有一套既定的工作模式，如果進口商品被切斷，無論出口國是中國與否，這些企業都需要重建一套新的商業模式。

特朗普日前宣告將針對進口的鋼鋁徵稅，中國方也以提高酒類、水果類等進口稅反擊。席勒認為增課綱鋁稅不會造成美國國內的通膨，但如兩國持續貿易戰，將會使美國經濟衰退。「當你問我這會對經濟造成多大的衝擊，我會說心理層面的影響會比較大。經濟大蕭條時的關稅戰，並未直接影響經濟成長，但它摧毀了許多人對經濟的信心以及規劃意願。」席勒補充，民眾觀望的心態才會是造成經濟衰退的主因。

對於特朗普的施政措施，席勒認為他是個會作秀的人，懂得如何製造新聞話題，最終目的在於2020年連任美國總統。