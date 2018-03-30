桃花人面笑春風 – 子愚雅趣

經常在北環的城際散步，成片的桃林在時令中默默撚攏著跫律，以致我受寵若驚，惜步若輕，心疊一幅幅靚影：枝頭悄悄爭風，芽眼蕾孕萌萌，瓣蕊慢慢放大，片片流雲脂紅。

世上的事就是如此，愛著的總覺的完美。

唐代詩人崔護牽念著她，一首《題都城南莊》讓後人傳唱千載：

去年今日此門中，人面桃花相映紅。

人面不知何處去，桃花依舊笑春風。

很難想像崔護當年的落拓心情，名落孫山，求水遇惜，一見鍾情，牽念不已。對於有情人來說，跋涉愛河的時光總會常駐在追憶的韶華中。那麼，桃林中的我，總蹀躞在夭夭的背影中。

《詩經·桃夭》曰：「桃之夭夭，灼灼其華。之子於歸，宜其室家。」那是以物喻人，興也，比也，無論如何相思是不易的，以致我每每臨蹊，看到的盡是一闕闕珠圓玉潤的詩詞，納悶那桃蕊虞思虞思，不是騷客成全了自己，而是自己造就了詩人。頗有當年宋相王安石的聯想：「山桃野杏兩三栽，嫩蕊商量細細開。最是一年春好處，明朝有意抱琴來。」

總覺得春天的豔陽裡，寫滿了桃夭的嬌羞。溫馨，剪沒了距離；鍾情，就在那摸不著香薰中。

儘管，春天，在我睡著的時候悄悄來臨；儘管，桃花，在我夢境中秘語私奔；儘管，牽念，在我心湖的素箋上潑墨耕耘；愛著的，哪怕那花開的一瞬。

常常想，人們念念不忘的不僅僅是桃花，還有那隱在其後若即若離的實載。剝開時絮，見到的是歷經嚴寒涅槃的「菩提」，思念是溫存，回味是繾綣，尚饗的是生命歷程的幸福。

「春來三月香風送，便是花奴問君安（明·唐寅《桃花庵遇仙記》）」。若此，可想每一朵花，都是為了懂她的那個人而開放，如若心心歸一，春風做媒合巹，莫不是這人間最美的伉儷。

情人多思，春風裡桃花眯眼，是賞春？賞花？還是賞人？

元稹「桃花淺深處，似勻深淺妝。春風助腸斷，吹落白衣裳。」詠花無疑。

杜甫「桃花一簇開無主，可愛深紅愛淺紅？」可謂度春。

陸遊有詩：「桃源只在鏡湖中，影落清波十裡紅。自別西川海棠後，初將爛醉答春風。」鑒象朦朦朧朧。

至於馮唐那句「春風十裡，不如你。」自然是心中的牽掛。

人是否有第六感覺眾說紛紜。但漫步桃林總覺「尤物」與我對話。是它，是她，還是它（她）？這或許並不重要，關鍵是在桃紅綻放出的一闕闕詩詞中，我讀出了春的氣息，品出了風的底蘊。

在一個人的光影裡，尋一份清淡安然，讓心緒常駐在春的禪境中修悟，多好！

白落梅說：「人只有將寂寞坐斷，才可以重拾喧鬧；把悲傷過盡，才可以重見歡顏；把苦澀嘗遍，就會自然回甘。」桃花一路走來，納孕冰清玉潔，和寒擁熙之氣，自然凝結成珠詞佳句。人呢？歷經風雨，坎坷流離，靜思慈悲，不也是朵朵人面桃花麼！

白居易說的好：「歲歲年年花相似，年年歲歲人不同。春風有意豔桃花，桃花無意惹詩情。」如此道來，我便陶醉在香風脂紅的詩韻中了。