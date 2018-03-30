多角度感受兩會 法國華僑華人看好新時代

法國《歐洲時報》刊發文章稱，當地時間3月20日，中國「兩會」閉幕。連日來，法國華僑華人對兩會高度關注，不少人還觀看了幾場重要的直播。海外廣大華僑華人對新時代的中國充滿信心和希望，希望新時代的發展迎來新的機遇，希望看到日益強大的中國，在國際舞台上發揮更大的作用。

法國華僑華人會執行主席金麟澤表示，首先熱烈慶祝第十三屆全國人大和全國政協的勝利閉幕。海外華僑華人都十分密切關注全國兩會的召開。今年的全國兩會是貫徹落實黨的十九大精神的重要會議。它是對未來五年政府工作的計畫和部署，選舉產生新一屆全國人大、政協和國家機構領導人的重要會議，其意義深遠。大會把黨的意志轉化為國家的意志，全民族的意志。海外僑胞更加被關懷，僑胞將得到更好的服務。海外華僑華人在社會主義新時代，要共擔民族大義，為共圓中國夢而努力奮鬥，為建設和諧相融，合作共贏，團結友愛的和諧僑社做貢獻。

中國法國和平統一促進會執行主席王加清表示，李克強總理對中外記者說：「保持兩岸和平發展是兩岸民眾的福祉所在。維護兩岸關係和平發展，最終實現祖國和平統一，這是民族大業所在。」

王加清說李總理的回答擲地有聲。他表示，中國法國和平統一促進會的全體同仁，近日來都在密切關注全國兩會的最新消息，深感振奮和欣慰。自從十九大報告提出「同等待遇」的優惠台灣同胞舉措，到兩會公佈了促進兩岸經濟文化交流合作的31項措施，所涉及領域之廣、力度之大，前所未有。

法國華人進出口商會新當選會長黃小傑剛剛為國內來的代表團舉辦了招商會。他表示，通過與國內工商界人士座談，感覺到了中國繼續開放的決心。改革開放是中國發展與進步的必由之路。國家強則海外僑社興。海外華人社會的繁榮興旺與祖國的進步息息相關。海外華僑華人既是中國改革開放40年的受益者，更應在新時代為中國走向世界做出應有的貢獻。

正在國內考察的法國華人服裝業總商會會長黃國斌表示，李克強總理說，讓恆產者有恆心，讓投資者有信心，消除了很多海外僑胞投資國內的顧慮。他說，現在，到國內投資的海外華人越來越多，如何保護他們的權益，李克強總理給出了答案，也給所有合法產權所有者都吃上了定心丸。

法國浙江同鄉會會長高敏鏗表示，他非常關注中國兩會，因為這與海外華僑華人的發展息息相關。他認為，今年兩會除了規劃今年工作外，還要完成換屆選舉、啟動新一輪國家機構改革等一系列大事。中國將從建構一個具有強大執行力的工作體系入手，邁向新征程。海外廣大華人華僑對新時代的中國充滿信心和希望，希望新時代的發展迎來新的機遇，希望看到日益強大的中國，在國際舞台上發揮更大的作用。

法國外籍兵團華人退伍協會陳建青正在與旅法各界積極籌備紀念「一戰」停戰百年、緬懷參戰華人的活動。他表示，作為華人參加「一戰」紀念活動籌備會的負責人，這次活動是為了讓華工的事蹟在法國政府和民間廣泛流傳，增加中法之間的友誼，推廣中國的傳統文化。他認為，本次兩會，新一屆的領導班子都是做實事的領導，都是經過基層歷練出來，對管理和領導都有很豐富經驗。作為海外華人，時刻關注著祖籍國的發展和未來，與此同時，希望祖(籍)國以大國的姿態和立場為世界和平多做貢獻，相信在他們的帶領下會讓中國越來越繁榮昌盛，人民幸福安康，也會讓世界更加和平。

歐拜赫維利耶市議員田玲表示，中國政府通過機構改革，轉變政府職能，構建起了職責明確、依法行政的政府治理體系，將成為人民滿意的服務型政府。她相信，中歐關係和中法關係也會更加順風順水。

全法學聯主席劉源輝表示，剛剛結束的兩會，代表們建言獻策，就中國特色社會主義新時代的經濟、社會、教育、科技、文化等各個方面，彙聚了全國人民的集體智慧，形成了繼續努力奮鬥、抓住機遇、迎接挑戰的強大合力。代表們選舉產生了新一屆國家領導人，為今後五年和更長時間，中國的持續發展提供了重要保障。

劉源輝認為，兩會的勝利召開，是中國特色社會主義民主的又一次生動實踐，是中國特色社會主義優越性的又一次證明。海外學子對兩會的成功召開歡欣鼓舞，對祖國的持續繁榮發展充滿信心、倍感自豪。雖然身在海外，但是海外學子的心在祖國，時刻關注著祖國的發展變化，也時刻準備著為國效力。兩會的精神和成果，必將激勵和鼓舞著廣大海外學子刻苦學習，努力練就過硬本領，積極推動中外友好，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。