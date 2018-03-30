習近平會見韓國總統特使鄭義溶

中國國家主席習近平12日在人民大會堂會見韓國總統特使、國家安保室長鄭義溶。

習近平指出，文在寅總統委派特使，專程來華通報訪問朝鮮和赴美國推動朝美對話的情況，中方對此表示讚賞。作為朝鮮半島近鄰，中方一向支持半島南北雙方改善相互關係、推進和解合作，支援美朝接觸對話、協商解決各自關切。半島無核化、不戰不亂是中方的一貫立場。當前，半島形勢正面臨重要的緩和對話機遇，中方積極評價韓方為此所作努力，願同包括韓方在內國際社會一道，進一步做有關各方工作，結合中方「雙軌並進」思路及各方有益建議，推進半島問題政治解決進程。同時，各方要保持耐心和細心，發揮政治智慧，妥善應對和化解復談進程中的各種問題和干擾。我們期待南北首腦會晤和朝美對話順利舉行，並在推動半島無核化進程和相互關係正常化方面取得實質性進展。精誠所至，金石為開。只要各方都能聚焦半島無核化及和平穩定的根本目標，朝鮮半島終將迎來堅冰消融、春暖花開的一天。

鄭義溶轉達了文在寅總統對習近平的誠摯問候，表示文在寅總統去年對中國的訪問非常成功，韓方願同中方共同努力推進雙邊關係發展。當前朝鮮半島局勢出現積極變化，中方發揮了重要的引領作用。中方始終堅持半島無核化目標，堅持和平解決朝核問題，支援半島南北對話，主張美朝直接對話，推動南北關係邁出重要一步，使半島問題出現積極進展。韓方向中方表示衷心感謝，期待中方繼續發揮重要作用，並願同中方密切協調，維護當前半島局勢緩和勢頭，推動以和平手段解決朝核問題，實現本地區和平、穩定與發展。

中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪等參加會見。