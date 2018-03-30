全世界最小的鳥–蜂鳥

世界上有一種最小的鳥—蜂鳥。它們也是蜂鳥中最小的一種，體重約為3克，身長約為7厘米。

由於蜂鳥的體型小，骨架不易保存成為化石，因此其演化史至今仍未解。

雖然個頭小，但是羽毛依然絢爛無比。蜂鳥的羽毛一般為藍色或綠色，下體較淡，有的雄鳥具有羽冠或修長的尾羽。雄鳥中，絕大多數為藍綠色，也有的為紫色、紅色或黃色。雌鳥體羽較為暗淡。

蜂鳥僅分佈於美洲，從南加拿大和阿拉斯加到火地島，包括西印度群島都有牠們的蹤跡。黑頦北蜂鳥是美國和加拿大西部最常見的種類。只有紅喉北蜂鳥在北美洲東部繁衍，但是其他種類的蜂鳥個別成員也可以在北美洲東部見到，有時是來自古巴或巴哈馬群島的遊民。

蜂鳥在歐亞非全境均沒有分佈，但有些天蛾（如長喙天蛾）在白天活動取食花蜜時會被誤認為是蜂鳥。太陽鳥科物種同樣會吃花蜜，但分佈於東亞及東南亞。兩者在外型上的近似是基於趨同演化，而不是在分類學上相關。

吸蜜蜂鳥

作為世界上最細小的鳥類，吸蜜蜂鳥的大小隻如大型蜜蜂般。牠們的蛋只有咖啡豆那麼大，鳥巢也就一個硬幣左右大小。它們像其他蜂鳥般輕盈，飛行能力很強。它們可以像直昇機般留在同一位點。估計它們每秒拍動雙翼達80次，連肉眼也不能追上其速度。

新陳代謝

為適應翅膀的快速拍打，蜂鳥的代謝率是所有動物是最快的，它們的心跳能達到每分鐘100到1000下，依體型不同。蜂鳥每天消耗的食品遠超過他們自身的體重，為了獲取巨量的食物，它們每天必須採食數百朵花。有時候蜂鳥必須忍受好幾個小時的飢餓，為了適應這種情況，它們能在夜裡或不容易獲取食物的時候減慢新陳代謝速度，進入一種像冬眠一樣的狀態，稱為「蟄伏」。 在「蟄伏」期間，心跳的速率和呼吸的頻率都會變慢，以降低對食物的需求。

蜂鳥僅分佈於美洲，從南加拿大和阿拉斯加到火地島，包括西印度群島都有牠們的蹤跡。黑頦北蜂鳥是美國和加拿大西部最常見的種類。只有紅喉北蜂鳥在北美洲東部繁衍，但是其他種類的蜂鳥個別成員也可以在北美洲東部見到，有時是來自古巴或巴哈馬群島的遊民。

對於蜂鳥壽命的研究資料比較少，大部分專家認為蜂鳥的平均壽命為三至四年，人工飼養的蜂鳥壽命可達十年之久，野外記錄的藍胸蜂鳥的壽命僅有七年。

蜂鳥有時會誤入車庫被困住，因為牠們將懸掛的門閂手柄（通常為紅色）誤認為是花朵，但有時蜂鳥也會被不含任何紅色的圍欄所困住。一旦被困在裡面，蜂鳥可能無法逃脫，因為牠們在遇到威脅或被困住的時候本能反應是向上飛。這將威脅到蜂鳥的生命，牠們會因為體力耗盡而在短時間內死亡，可能短於一個小時。如果蜂鳥被困住，你可以輕易地抓住牠並釋放到室外，被抓在手中時牠會保持安靜直到被釋放。