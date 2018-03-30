陌上春風 醉了一樹花開 – 湘楚雁麗

陌上花開，春風十里。東風撫萬物，柔情畫意濃，就連路邊的小草都愈發嫩綠可愛了。冬的腳步越來越遠，春天正沉醉在絨絨的小草裡，沉醉在開始復蘇的每一片嫩葉裡。過了驚蟄，才算是真正的春天了。有些花，已經灼灼盛開，有些花，已經在趕來的路上，只待那一縷縷春風吹紅她們的臉頰，喚醒她們的濃綠。

年復一年，冬去春來，時光無恙。又是一年桃花氾濫時候，一朵朵花裡藏著光陰的故事，一片片葉子裡承載著流年絮語。驀然回首，人生已經走過小半生，在那些風雨無阻的日子，從懵懂的豆蔻年華，走向成熟和睿智，心境也開始變得豁達起來。學會隱忍和沉澱，學會寬容和理解，學會看淡和珍惜，也懂得了舍和得，不再斤斤計較，不再渾渾噩噩，也學會謙卑踏實的生活。

蟄伏了一年的春天，如約而來，帶著詩意盎然，帶著芬芳豔麗。喜歡看春花爛漫的景致，只是一直忙的沒有時間，賞花賞草賞春天，更看不到春水拍岸驚綠草，桃花朵朵迎遊客的美景，也無法享受春花燦爛。每每打開朋友圈，就看到花紅葉綠的美圖攝影，似乎隔著螢幕都能感受到春暖花開，都要嗅到芬芳了。

緩緩走進煙花三月，一片片綠意鋪滿大江南北。春天已經越來越深，三月是暖陽明媚，鳥語花香，空氣中裹挾著濃郁的鮮草味，如此便是春天的樣子吧！站在春天這三月的渡口，看肆意氾濫的櫻花醉我眼眸，看一簇簇桃花熱鬧紛繁；看一樹樹海棠紅似火。櫻桃花也不甘示弱的爭相開放，煞是溫柔可愛，在風中搖曳起一樹繁華。

路旁幾棵風景樹，似乎未曾蘇醒，泛黃的瘦葉殘枝，沒有要綠的活躍生氣，依舊沉睡著，它們在等，是在等下一場醉人的春風，來喚醒它們的耳朵吧！對面的白玉蘭樹，還堅持著一片片肥厚且蔥蘢的綠意，盎然在自己的世界，只是她今年花期已經遲到，還未做好開放的準備，抬眸仰望，花骨朵都沒有看到一個。這棵玉蘭樹它在我的對面居住了快二十年，我只知道它一年四季泛著葳蕤的綠，卻不曾知曉它的名字。

直到前幾年，在空間的一張圖片裡得知，原來這棵一到春天就會開出潔白如玉花兒的樹叫：玉蘭樹。白色，我愛的顏色之最。到了春天，我就會撿拾一片片玉蘭花瓣，放在鼻尖輕輕地聞，這也是我喜歡的淡淡清香味。它不會像梔子花和桃花那樣味道太過於濃烈，喜歡桃花，卻不喜歡她的味道，記得一次在回家的路上，看到滿樹熱鬧盛開的桃花，忍不住靠近，太過於濃郁，只可遠觀吧。

梅花的味道我就喜歡，透著淡淡的清香味，不濃烈。從此後，無論多麼喜歡桃花的美，都只是遠遠欣賞，不敢靠近。喜歡玉蘭是淡雅的，更不會像牡丹花一朵朵高貴的盛開，也不會像桃花，櫻花開的那麼張揚和肆無忌憚。它們會稀稀疏疏的向著藍天白雲的方向默然優雅開著，擎著淡泊，與世無爭。

縱使我不是一個淡雅的人，卻喜歡世界上一切淡雅素淨的事物，總覺得它們是那麼的美好，正如那些淡淡盛開的花兒，她們在自己的世界悠然自得，其樂融融。不與牡丹爭國色，也不同梅花爭傲骨。用自己的方式，開成一抹婉美的樣子。如同一株荷花，擎著自己的高雅，不惹塵埃，不媚不俗，潔淨淡然，自若於塵世之中。安靜開落在人們遠遠的目光裡，不打擾誰，更不願意誰去打擾它們，不以物喜，不以己悲，有著自己的樣子，自己的風骨。

它們更加不需要誰與之低眉，你若想採摘玉蘭花，你需要有足夠的高度，荷花，你必須得下一番功夫，劃上一葉小舟，進入藕花深處。特別喜愛李清照的那首如夢令：

常記溪亭日暮， 沉醉不知歸路。

興盡晚回舟， 誤入藕花深處。

爭渡， 爭渡， 驚起一灘鷗鷺。

常常在想，當真要劃上一葉小舟，進入藕花深處，到底是一種怎樣的愜意？一直迷戀荷花，愛她嫩蕊凝珠，盈盈欲滴，清香陣陣，沁人心脾；愛她的聖潔和高雅；愛她的素淨不惹塵埃和婉約可愛，更視她為心中的圖騰。

東風陌上，花開妖嬈，只是每一年的春天，都會錯過那些盛開在春光裡的花兒，只能在那些圖片裡作欣賞，沉醉。如今錯過了二月和三月，那麼一定會遇到更美麗的四月。四月的花更美，四月的風景更陶醉，靜靜站在三月的尾聲裡，迎接四月的更美綻放。