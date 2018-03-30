龍飛鳳舞喜迎春演唱會 粵曲子喉王俊棠和平喉王麗華反串大比拼 迷人風釆的徐羽妏施展渾身解數

（晶晶報導）3月25日，星期日，在MUCKLESHOOT賭場舉辦，四點和六點二場精彩絕倫的演唱會。三位實力派歌手傾力演出，場面搞笑不斷，歌手唱功一流，悅耳動聽的歌曲，博得觀眾雷霆般的掌聲。

首度來西雅圖的香港無線藝員「鬼馬歌王」王俊棠，是香港無線電視台TVB藝員和歌手，他擅長演出一些無惡不作、深藏不露的反派角色。首度來西雅圖的「香港美艷親王莎莉」徐羽妏，具有豐富的舞台經驗，擅長演繹梅艷芳和徐小鳳的歌曲。而王麗華則是西雅圖樂藝社的粵曲平喉唱家，多次到各地登台表演。

三面環繞的舞台設計，現場實況投影機分別投射在台上正中特大螢幕，以及懸掛在牆上兩邊各兩台大螢幕裡，令觀眾無論任何角度都清晰可見歌手的演出。

演唱會由Muckleshoot賭場與Solomon Wu（吳卓智）的熊祿音樂會及製作公司（Panda Green Concert & Production）聯合製作。樂隊The Galaxy Band。攝影師Hut Kwan, Gary Kwan主理Mimi Kwan，郭美麟和Louise Mok。

熊祿音樂會及製作公司製作人Solomon Wu首先閃亮登場向觀眾問候。

徐羽妏，她身穿黑色帶小珠點綴圍邊的晚禮服。一首徐小鳳的《風的季節》開始她當晚的演出。舞姿高雅而優美，她的低音具有獨特的韻味，飽含深情，是歲月的沉淀。當晚她演唱多首金曲：《曼珠沙華》、《親密愛人》、《再共舞》、《憑著愛》，串燒歌曲《愛將/壞女孩/冰山大火》等。徐羽妏精彩的演出，再次讓觀眾回憶梅艷芳的一生，回味她的歌曲。

「超級綠葉」王俊棠以一身短裝皮衣和黑色長褲登場。他笑言：太喜歡這套在美國新買的衣服，所以放棄首次出場亮相，穿閃光衣服的念頭，他搞笑的表情，還不時調侃觀眾，令觀眾捧腹大笑。他在銀幕裡囂張的武夫形像，與他在舞台上善良而帶有小孩般可愛的笑容判若兩人。他宏亮的聲線，中氣十足，音域寬廣。一首令人熱血沸騰的《中國人》開始他當晚的表演，一首紅遍全球的《上海灘》、還有《我的心裡只有你沒有他》、《淚的小雨》、《可愛的人生》和《乾一杯》、《大俠霍元甲》、《小李飛刀》、《倚天屠龍記》等經典金曲。

粵曲平喉王麗華與子喉王俊棠的反串唱腔表演，（「子喉」以假聲唱曲，高於平喉八度，一般由女角發聲。「平喉」自然發聲，但唱高音時亦會用假聲，一般是男角發聲。）當晚他們的《幽媾》和《香夭》令觀眾既驚訝，又驚嘆，觀眾雷霆般的掌聲，已經證明他們精彩絕倫的表演。

最後，Solomon Wu，王俊棠，徐羽妏和王麗華以一首《世界由我造》，結束當晚的演出。「載歌載舞」團獻上鮮花，祝賀演出成功。觀眾零距離接觸偶像歌手，令場面非常熱烈。

歌手簡介：

王麗華西雅圖Alice 花店老闆，自小對鮮花和粵劇情有獨鍾。從香港移民到西雅圖，為求精益求精，1988年，到南西雅圖學院學習花卉（Floriculture）專業 。89畢業後，已經有十幾個大型活動訂單，從此開始她的鮮花設計行業。小時候，因為看了香港著名粵劇名伶龍劍笙，花名「阿刨」的《三笑姻緣》，從而喜歡粵劇。剛入行唱戲時，她平喉和子喉都唱，後來，師傅覺得她的聲線比較厚，才改唱平喉。為了提升自己的唱腔技巧，她遍訪粵劇名師，潛心學藝。花店和粵曲是她的至愛，可以將愛好當作自己的事業，是她夢寐以求的事。唱戲可以演繹人生中不同的角色，嘗試領略人生的酸甜苦辣。

如今的她的，行腔氣息運用十分自如，且氣沉較深，發自丹田，故聽起來渾圓、醇厚，很有「粵曲味」。她與王俊棠的演出，令觀眾留下深刻印象。