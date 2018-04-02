Ready Player One 《頭號玩家》： 遊戲迷的彩蛋狂歡會

By 陸雨陽

幾個月前看電影院裡貼上《頭號玩家》的電影海報就十分期待了，這種星戰式的海報構圖和配色，簡直是又一部經典超現實視效大電影的前奏啊。而好萊塢頭號導演史提芬·斯皮爾伯格（Steven Spielberg）也再次向影迷展示了老一輩電影人應有的職業素養：守舊而維新，復古並開明。

電影將VR世界和現實世界無縫連接，斯普爾伯格成功圓了遊戲宅電影宅的夢，尤其是80後和90後的觀眾，都能在電影中找到屬於自己的一份回憶：閃靈、公民凱恩、遊戲鼻祖Adventure、高達、哥斯拉、守望先鋒、金剛、星際爭霸、忍者龜、哈里奎因、等等，真正的彩蛋狂歡！（所以這部電影到底花了多少錢買版權？）

故事背景發生在導演的家鄉俄亥俄州，一個經濟衰退全民逃避現實沈迷網絡遊戲的時代，男主父母雙亡，和阿姨一起生活，每天的活動就是下樓打遊戲：OASIS，中文名綠洲。劇情也很簡單，找鑰匙通關稱霸遊戲，反派是前不久在好評如潮的傳記電影《至暗時刻》中扮演英國國王的本·門德爾森（Ben Menderlsohn），海報裡就他稜角分明眼神犀利，和其他肉肉臉的主演們簡直不在一個畫風（長得帥還西裝革履肯定是演人面獸心的大反派，是這個套路嗎？）雖然反派的處處刁難略顯刻意，男主對遊戲主創的深切情懷也不知所起，Who Cares？忙著看紐約市中心飆車、高達大戰哥斯拉、鋼鐵巨人和閃靈女鬼的濕身誘惑還來不及，劇情方面的小bug根本不值一提。

今年可以說是VR特效類電影百花齊放的一年了，《攻殼機動隊》、《銀翼殺手》都相繼取得了可觀的票房和好評，而這部《頭號玩家》目前爛番茄榜82%，豆瓣滿屏五星好評，更別提影院裡坐在我旁邊幾次尖叫出聲激動的鼓掌的觀眾了（雖然我看到高達的時候也情不自禁吼了一嗓子）。賽車迷、遊戲迷、恐怖片迷們，千萬別錯過這部high翻放映廳的VR盛宴。