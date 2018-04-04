網絡效果？西雅圖爬山人數十年內翻倍

（編譯：陸雨陽）不僅僅是因為西雅圖人數增多，爬山人數的增加速度幾乎是西雅圖總人口增加速度的七倍。人們猜測這也許社交平台上的美照而引發的爬山熱潮。

在夏末的一個週日，晴空萬里，本來想逃離煩擾的都市生活的人們驅車前往西雅圖近郊的一個爬山聖地雪湖（Snow Lake），然而他們發現清晨的停車場早就滿滿當當了。人們牽著自家的寵物狗上上下下，和市中心一樣熱鬧。

而根據最新數據顯示，超過94萬西雅圖居民表示他們在過去12個月里爬過山，相比2008年增加了一倍。你可能會說這有什麼可奇怪的，畢竟西雅圖人口一直在增長。

但這只能是一小部分原因。事實上，爬山人數的增長率是西雅圖人口增長率的七倍。沒錯，雅圖人民一直是熱愛爬山的，但現在爬山仿佛變成了一種潮流。

在2008年，大約四分之一的西雅圖成年居民表示層爬過山，而去年，大約41%的居民表示層爬山。

西雅圖已經成為了繼鹽湖城和波特蘭之後，全美最愛爬山的城市第三名了。

數據顯示，美國2008年，35歲到49歲年齡層的爬山人最多。而現在，18-34歲的爬山人數幾乎翻倍，從2008年的15%到去年的30%，這個變化讓全美爬山人年齡中為主減少3歲。

這仿佛意味著西雅圖爬山人數的增加是因為新來的年輕人居多，很多被採訪者都提到了2012年大賣的自傳小說，謝麗爾·斯瑞德的《涉足荒野》（Wild）給了他們很多啟發，1100英里的太平洋山脊國家步道（Pacific Crest Trail）成為了很多年輕人的登山聖地。

而隨後，這也在社交平台上風靡一時。大家對那些看起來特別酷炫的登頂照羨慕無，自己也躍躍欲試，也會在社交平台上發佈更棒的照片，從而吸引更多的人來爬山。