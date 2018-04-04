華州蘋果櫻桃產業恐遭貿易戰爭損害

（編譯：趙天玥）由於愈演愈烈的貿易戰，本週一起（4月2日），中國開始實行進口關稅為30億美元的產品清單。華盛頓州櫻桃和蘋果種植者擔心，貿易戰將會對他們向該國出口造成損失。

中國所購買華州出產的櫻桃，蘋果和梨，都包含在此次爭端中。

華盛頓州雅基瑪（Yakima）西北園藝委員會副主席凱特•伍茲（Kate Woods）說：「我們希望美國和中國在六月櫻桃季開始之前能夠統一意見，找到解決方案。」

該委員會管理華盛頓州，俄勒岡州和愛達荷州的農業國際貿易問題。

華盛頓州是美國最大的蘋果和甜櫻桃生產地。

伍茲說，中國是華盛頓州是櫻桃最大的購買者，每年購買量達到290萬箱，價值1.27億美元。

伍茲還說：「對於櫻桃種植者來說，放棄中國市場轉而尋找其他能購買如此大批量的購買商是非常具有挑戰性的。」

他表示，去年中國還從華盛頓州購買了價值約5000萬美元的蘋果和150萬美元的梨。

北京對美國豬肉和鋁廢料徵收25％的關稅，對起泡酒，鋼管和包括葡萄和核桃在內的一系列水果和堅果徵收15％的關稅。

2017年美國對華農產品出口總額近200億美元，其中包括11億美元的豬肉產品。

中國國家主席習近平政府表示，這是應對美國對鋼鐵和鋁的關稅上調的措施。但這只是中國與華盛頓州，或歐洲和日本之間關於國家主導的經濟模式下緊張局勢的一個縮影。其他國家認為這會阻礙市場准入，以違反北京的自由貿易承諾來保護中國公司。

針對北京竊取或要求外國公司交出技術的投訴，各公司希望唐納德•特朗普（Donald Trump）總統批准對高達500億美元中國商品徵收更高關稅的強烈意向。

經濟預測人士稱，週一舉措的影響應該是有限的，但投資者擔心，如果其他政府通過提高進口壁壘來應對，全球經濟復蘇可能會受挫。

「關稅」標誌著一個最不受歡迎的發展，那是各國正在成為貿易保護主義者，星展集團經濟學家泰莫•拜戈（Taimur Baig）表示。但從商業角度來看，與中國每年進口美國商品1500億美元相比，關稅「並沒有很過分」。