執行法律？美媒：特朗普政府為技術移民增加新障礙

美國總統特朗普可能還需要一段時間才能再次有機會創建一個「以才為本，擇優移民」(merit-based)的新制度。這是上個月遭國會否決的四部分計畫的重點。與此同時，特朗普政府正在忙於讓技術移民來美國工作的道路更加艱難，而非更加容易。

據悉，美國國務院中止了奧巴馬時期的一個項目，即向想在美國開公司的外國企業家發放簽證。它加強了對外國技術工人簽證的審查。此外，它還在考慮中止一項條款，即允許技術人員的配偶在美國工作。

特朗普政府及其支持者聲稱這是在努力修復現存的以雇主為中心的技術移民制度的缺陷，同時還提倡對美國移民制度進行徹底改革。

移民研究中心(Center for Immigration Studies)的克裡克裡安支持減少移民。他說：「他們所做的不是限制技術移民，而是執行法律。他們在撤回此前政府的一些超出法律的做法。」

報導稱，技術移民進入美國的主要途徑是通過H-1B簽證，這在技術行業應用廣泛。每年約有8.5萬份簽證在抽籤系統中發出。一些批評者認為，這是企業逃避雇傭美國公民的一種方法。特朗普自己曾說，H-1B持有者不應被看作是技術人員。

2016年，兩名技術人員狀告迪士尼，稱250名美國員工下崗，還有許多人被迫培訓那些持H-1B簽證的替代者。一名聯邦法官駁回了訴訟，稱迪士尼遵循現存移民法。

目前，特朗普政府已經加強了對H-1B申請的審查，要求本人親自提交更新，並需要證明這些員工是社會所需且領取較高薪水。

美國公民及移民服務局發言人費雷拉說：「這種加強反映了保護移民制度公正的承諾。她還說，仍有92.5%的簽證得到通過，比例只比2016年奧巴馬政府時期低兩個百分點。」

不過，企業還是注意到了變化。資訊技術工業協會主席加菲爾德說：「我們的雇員經歷過這一過程，這種程度的審查和訊問是前所未有的。」該協會擁護H-1B簽證，且其中一名員工因為簽證延遲而不得不返回海外。

報導還指出，H-1B簽證時間加長只是政府此番改變的一部分。去年，特朗普簽署行政命令，要求所有政府機構「嚴格執行管理外國員工進入美國的法律」，最大化美國公民擁有工作的數量。該命令還要求將H-1B簽證從低薪工人轉移至高薪人員，即真正擁有國內勞動力不具備的技術的人。