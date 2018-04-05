台藝人子擁槍+1600發子彈 康橋拒絕他6月返校

台灣藝人狄鶯、孫鵬之子、18歲賓州交換學生孫安佐涉嫌持武並威脅掃射就讀的天主教學校被控恐怖威脅一案，上達比鎮(Upper Darby)當地警方周一宣布，新發現孫安佐上網合法購得的1600多發子彈和一把9毫米手槍，但事先已被其寄宿家長(host parent)移走藏匿；這把手槍由孫安佐從上網購得的零件，自行組裝而成。

上達比鎮警長奇伍德(Michael Chitwood)表示，上周當校方及警方通知其寄宿寄宿家長孫安佐已構成校園威脅，將展開查時，執業為律師的寄宿家長立即將孫安佐臥房內大量槍彈移走，企圖藏匿。

警方上周在其住處僅發現軍用背心、十字弓、瞄準鏡、9毫米手槍子彈等物品，但後來據報，又查獲225發散彈槍子彈、663發9毫米手槍子彈、295發AR-15步槍子彈、425發AK-47子彈及其他類型子彈共約1600發。

警方表示，正調查寄宿家長動機，目前暫無控罪，但能查獲這批槍彈，消息來源並非孫安佐或其寄宿家長。子彈及手槍零件都是孫安佐於美國上網購買，屬合法行為；手槍零件也由網上購買，自行組裝，來源無法追查。

在賓州，外國學生持有槍彈並不違法，目前仍維持一項恐怖威脅控罪，屬於行為不檢。他所使用學校發的iPad有至少20筆上網搜尋買槍械的紀錄，包含AK-47等步槍。警方相信孫安佐企圖買槍，國土安全部人員也將參與調查，確認是否有共犯在逃。

孫安佐前任律師拉托森(Enrique Latoison)曾指孫安佐行為是不瞭解美國文化，而且在校未被霸凌，沒有犯案動機，純屬開玩笑，但最新發現孫安佐購得的槍彈，似已超過「開玩笑」的層次。

孫安佐目前羈押於賓州德拉瓦郡監獄，保釋金訂為10萬美元，案件訂於11日開庭審理。

狄鶯、孫鵬正赴美救子，孫安佐事件因為鬧上國際，許多康橋家長計畫未來把子女送出國，擔心校方會因此事件被貼標籤，康橋於是在3日對所有家長發了一紙聲明，表示孫安佐去年就轉出，並非校方交換學生，「已無本校學藉」。而孫安佐在獄中請律師帶話出來，說希望今年6月能返校參加畢業典禮跟同學見面，但校方以「畢業典禮屬於畢業生在校最後一次活動，且場地座位有限」為由拒絕，畫出楚河漢界。

學生家長也說，其實孫安佐在學校很出名，出名的原因不是因為父母是藝人，而是他的怪，「他有禮貌，成績中上，人緣也很好，但常在下課後，或去圖書館路上，會穿軍裝外套、戴著防毒面具，同學習慣了不覺得有什麼，但校方開始注意他，一路找他爸媽溝通輔導。直到結業式發生上台脫衣，大喊『我要炸了學校』，學校才很堅持找了家長勸退他。」