中國 回敬美報復性關稅 獨漏大豆是哪招？

中國政府週一兌現早前的威脅，宣布對包括豬肉和無縫鋼管在內的128種原產美國的進口商品加征最高達25%的關稅，以此反擊特朗普總統對鋼鐵和鋁徵收關稅。

中國商務部稱，這些關稅意在向特朗普政府施壓，迫使其放棄一觸即發的貿易戰。近两週前，中國商務部首次公開建議徵收上述關稅。除了對中國和另一些國家的鋼鐵和鋁徵收額外關稅外，特朗普總統還威脅要對其他價值600億美元（約合3800億元人民幣）的中國製造產品徵收保護性關稅。

「希望美方儘快撤銷違反世貿組織規則的措施，」中國商務部在網上一份有關中國徵收報復性關稅的聲明中說。「中美作為世界上兩個最大的經濟體，合作是唯一正確的選擇。雙方應通過對話協商解決彼此關切。」

中國的報復在意料之中。但北京此舉似乎超出了上月為對抗美國對鋼鐵和鋁徵收關稅而發出的最初威脅。

中國商務部當時表示將分兩個階段徵收關稅：首先對包括水果和葡萄酒在內的120種產品加征15%的關稅，然後，在對美國關稅帶來的影響進行評估後，再對包括豬肉在內的另外八種產品加征25%的關稅。豬肉是美國重要的賺錢產品，特別是在支持特朗普的各州的農業區。但最新聲明稱，將於週一生效的關稅涵蓋全部128種產品，包括對豬肉加征25%的關稅。

商務部稱，在對相關貿易措施徵求意見後，它得到了中國民眾的支持。最近幾週，中國官方新聞媒體譴責特朗普政府的保護主義舉措，並把中國說成是無辜的開放貿易捍衛者。實際上，中國對很多進口產品和諸多領域的外國投資設置了相對較高的壁壘。

「大量民眾通過電話、電子郵件等方式，對措施及產品清單表示支持，」中國商務部說。「經過評估，決定對自美進口的128項產品實施上述措施。」

特朗普威脅要對價值600億美元的其他中國產品徵收關稅，這可能會促使中國採取更多報復行動。中國可能會挑出大豆等更重要的美國出口商品，並打擊蘋果(Apple)和另外一些嚴重依賴中國消費者的公司。

就在一週多之前，中國副總理、中國國家主席習近平的經濟顧問劉鶴在電話中對美國財政部長史蒂文·努欽(Steven Mnchin)表示，希望兩國「保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局」。

但一直在北京訪問的麻薩諸塞州民主党參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)週六表示，同她會面的中國官員，包括劉鶴，在特朗普政府徵收關稅一事上「沒有偏離他們自己的說辭。」

中國1日公布的清單與北京上月的提議一致，被認為相對有分寸，因為並未涵蓋大豆等美國主要出口產品。去年，美國向中國出口約124 億美元大豆，中國消費的大豆逾3分之1來自美國。

金融時報報導，北京將大豆留作備胎手段，避免對美國農民造成重大衝擊，這些人有很多居住在特朗普的票倉州。

特朗普3月22日簽署對中國的關稅備忘錄後，美國貿易代表辦公室需在本月6日以前公布關稅目標產品清單。美國科技業高層表示，他們預料清單將針對受惠於中國「中國製造二○二五計畫」的產品，這項計畫企圖透過更高階的產品提升中國製造業基礎。

清單公布後，將有60天諮商期，諮商期過後才會對這批中國進口商品祭出新關稅。金融時報報導，美國六日公布根據301條款的報復清單時，中國可能作出更強反應。