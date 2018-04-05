天宮一號 絢爛謝幕 再入大氣層 絕大部分燒毀

中國首座太空實驗室「天宮一號」(Tiangong-1)約在美東時間1日晚上8時15分重返大氣層，但殘骸在落入南太平洋(South Pacific)上空時，大多分解和燒毀；不過，仍有部分殘骸可能落在大溪地島附近海域，該海域緊鄰著名的「太空船墳場」(Spacecraft Cemetery)。

CMSEO稍早估計，「天宮一號」可能在巴西海岸重返大氣層，墜入聖保羅或里約熱內盧。中國當局先前指出，天宮一號可能以時速1萬7000哩的高速墜落，墜落時不太可能造成損害，解體燒毀的過程「不會像科幻電影情節惡狠狠的砸向地球，更像一陣流星雨」。

英國國家太空總署首席工程師克勞勒接受英國廣播公司訪問時說：「考慮到天宮一號的質量較大，也較結實，相對於以往的失控物體，將承受更大的壓力，因此也會成為雷達競相追逐的目標。」中國當局先前指出，8.5公噸重的「天宮一號」墜落時不太可能造成損害，但解體燒毀的過程將是一場類似流星雨的「壯麗輝煌」大秀。

「天宮一號」2011年9月29日發射升空，是中國最引人注目的太空計畫之一。這個長約34呎、寬11呎、重逾九噸的無人太空實驗室，先後與「神舟八號」、九號及十號太空船進行六次交會對接。「天宮一號」2016年3月正式終止任務後，原本要進行受控墜落，但最後失去對它的控制。

中國載人航天工程航天員系統副總設計師黃偉芬1日說：「天宮一號是中國航天員的『太空之家』，在那裡航天人創造了諸多首次，包括首次手控交會對接、女航天員首飛、首次太空授課等。神舟九號、十號任務航天員在天宮一號裡度過了難忘的太空時光。」

中國2016年9月15日發射終極太空計畫的雛型「天宮二號」，以期在2022年前發射一個重20噸的永久太空站上太空。