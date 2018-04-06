吸煙和糖尿病對亞裔健康的威脅 醫生敦促吸煙者戒煙

根據美國主要醫學協會、美國衛生局局長和最新的研究顯示，亞裔人士中吸煙者患糖尿病的風險比非吸煙者高30-40%。

「研究顯示，吸煙與肺癌、咽喉癌和其他類型的癌症有直接的聯繫。但根據衛生局局長2014年《吸煙對健康造成的後果》的報告，現在已經有充分的證據來推斷，吸煙也會導致糖尿病，」Caroline Chen 博士說。降低患糖尿病風險的一個途徑就是戒煙。《ASQ 華語戒煙專線》能幫助吸煙者戒煙。【ASQ 華語戒煙專線】是美國疾病控制和預防中心（CDC）贊助的全國性計劃，向說國、粵語，符合資格的吸煙者提供免費一對一的電話輔導，符合資格的吸煙者亦可獲得免費的尼古丁戒煙貼片。吸煙者的親人和朋友也可以打電話到《華語戒煙專線》1-800-838-8917，來獲取有關如何幫助吸煙者戒煙的資訊和建議。

據美國疾病控制與預防中心（CDC）資料顯示，吸煙的糖尿病患者發生嚴重糖尿病併發症的風險較高，其中包括：

心臟病和腎病

腿部和腳部的血液循環不良，從而導致感染、潰瘍和截肢的可能（通過手術切除肢體部位，例如腳趾或腳）

視網膜病（一種可導致失明的眼疾）

周圍神經病變（一種神經系統疾病，手臂和腿部受損的神經導致麻木、疼痛、虛弱和協調不良）

NCAPIP全美亞太醫生協會總裁兼首席執行官Ho Luong Tran博士強調：「在某些情况下，吸煙會倍增危害生命的風險，以及其他能危及生命的糖尿病並發症，例如腎衰竭。」由於糖尿病和癌症對亞裔人士有異常的影響，全美亞太醫生協會的宗旨是提高亞裔人士對糖尿病和癌症的認識。

「吸煙已被證明會提高血糖，並可能使身體對胰島素產生更高的抵抗性，所以對於糖尿病患者來說這真的很糟糕，」ASQ的項目經理Cherrie Ng說，「ASQ想幫助吸煙者更有效地控制糖尿病。我們敦促吸煙者聯繫【ASQ華語戒煙專線】1-800-838-8917，今天就嘗試戒煙！」除了【華語戒煙專線】的國、粵語服務，ASQ還有韓語和越南語的專線戒煙服務。

如果您是亞裔人士，身高體重指數（又稱身體質量指數）為23或以上：請和您的醫生討論接受2型糖尿病篩查。有關糖尿病與亞裔間關係的更多信息，請瀏覽www.screenat23.org。

有關亞裔戒煙專線 （ASQ）：

ASQ 由加州大學聖地亞哥分校的 Moores 癌症中心運作。ASQ 在全美國的亞裔社區用粵語、國語、韓語和越南語提供免費的、以實證為基礎的戒煙服務。研究顯示接受ASQ服務的吸煙者，戒煙的成功率倍增。

我們鼓勵說華語／韓語／越南語的吸煙者打電話到ASQ來獲取免費的戒煙服務。吸煙者的親人和朋友也可以報名學習如何幫助吸煙者戒煙。說流利華語/韓語/越南語的戒煙顧問隨時準備好提供有用的資訊。吸煙者可以獲得免費兩週用量的尼古丁戒煙貼片，送完即止。

自2012年起，全美國50個州已經有一萬多名說亞裔語言的人士獲得了ASQ的服務。 ASQ是由美國疾病控制和預防中心（CDC）贊助。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，西岸時間早上7點到晚上9點（東岸時間早上10點到午夜12點）。今天就打電話到【華語戒煙專線】或者在網上登記！